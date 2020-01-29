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Из тепла в холод: Екатерина Климова выложила снежное фото без грамма макияжа

Русской женщине все нипочем: ни жара +30, ни холод -22. Екатерина Климова так вообще филигранно прыгает из одного климата в другой: только что загорала на Бали, и уже сегодня любуется снегом в Архангельске.

42-летняя актриса Екатерина Климова совсем недавно отмечала день рождения вместе с детьми на солнечном Бали. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и отпуск артистки подошел к концу.

Климова вернулась в Россию, и сейчас она находится даже не в Москве, в которой влажно и тепло (+1 для января — это несерьезно), а в заснеженном Архангельске. Вот где настоящая зима: -22 градуса и снег, будто из детства — скрипучий и белоснежный.

Фотографиями и видео из Архангельска Екатерина поделилась на своей странице в Инстаграме. Кто-то отметил, что там невероятно красиво, кто-то — что невероятно красива сама Климова. Не согласиться крайне сложно: ну кто еще выглядит так обворожительно без макияжа?

Секреты красоты актрисы очень просты: минимум литр питьевой воды в день, раздельное питание, походы к косметологу и никакого фанатизма. Работает!

  • Екатерина Климова
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    Екатерина Климова родилась в Москве в семье домохозяйки и «вольного художника»
    Смотреть галерею

Екатерина, напомним, воспитывает четверых детей от трех бывших мужей. Старшую дочь Елизавету Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея — от Игоря Петренко, дочь Беллу — от Гелы Месхи. 

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29 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @klimovagram/Instagram
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Екатерина Климова

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