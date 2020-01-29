Из тепла в холод: Екатерина Климова выложила снежное фото без грамма макияжа

42-летняя актриса Екатерина Климова совсем недавно отмечала день рождения вместе с детьми на солнечном Бали. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и отпуск артистки подошел к концу.
Климова вернулась в Россию, и сейчас она находится даже не в Москве, в которой влажно и тепло (+1 для января — это несерьезно), а в заснеженном Архангельске. Вот где настоящая зима: -22 градуса и снег, будто из детства — скрипучий и белоснежный.
Фотографиями и видео из Архангельска Екатерина поделилась на своей странице в Инстаграме. Кто-то отметил, что там невероятно красиво, кто-то — что невероятно красива сама Климова. Не согласиться крайне сложно: ну кто еще выглядит так обворожительно без макияжа?
Секреты красоты актрисы очень просты: минимум литр питьевой воды в день, раздельное питание, походы к косметологу и никакого фанатизма. Работает!
Екатерина, напомним, воспитывает четверых детей от трех бывших мужей. Старшую дочь Елизавету Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея — от Игоря Петренко, дочь Беллу — от Гелы Месхи.