Константин Богомолов выложил фото с 9-летней дочерью, которая позирует как знатная инстаграмщица

44-летний Константин Богомолов часто проводит время с дочерью от предыдущего брака с Дарьей Мороз. На днях режиссер опубликовал трогательное фото с наследницей.

Константин Богомолов и Ксения Собчак недавно вернулись из Куршевеля, где отдыхали с детьми от предыдущих браков. Ксения взяла с собой сына Платона, а Константин — дочь Анну.

А на днях Богомолов поделился милым совместным фото с 9-летней Аней. Режиссер подписал снимок фразой We are the champions, что переводится как «Мы чемпионы». И с этим не поспоришь.

Девочка, кстати, очень уверенно смотрит в камеру и позирует не хуже своего знаменитого отца и мачехи.

Дарья Мороз рассказывала, что ее дочь унаследовала от родителей лучшие качества. «С одной стороны, Аня веселая, ироничная, с хорошим чувством юмора, с другой — очень умная. У нее сильный и стойкий характер. Но если я могу все эмоции держать в себе бесконечно, то Аня, как и Костя, умеет их выплес­кивать, где это нужно».

Также Анна, как и родители, тяготеет к творчеству: «Она фанатеет от рисования, у нее изумительное чувство цвета. Аня пишет маслом, картины получаются совершенно прекрасные — собираемся повесить их в новой квартире. Также занимается теннисом».