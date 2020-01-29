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Константин Богомолов выложил фото с 9-летней дочерью, которая позирует как знатная инстаграмщица

44-летний Константин Богомолов часто проводит время с дочерью от предыдущего брака с Дарьей Мороз. На днях режиссер опубликовал трогательное фото с наследницей.

Константин Богомолов и Ксения Собчак недавно вернулись из Куршевеля, где отдыхали с детьми от предыдущих браков. Ксения взяла с собой сына Платона, а Константин — дочь Анну.

А на днях Богомолов поделился милым совместным фото с 9-летней Аней. Режиссер подписал снимок фразой We are the champions, что переводится как «Мы чемпионы». И с этим не поспоришь. 

Девочка, кстати, очень уверенно смотрит в камеру и позирует не хуже своего знаменитого отца и мачехи.

Дарья Мороз рассказывала, что ее дочь унаследовала от родителей лучшие качества. «С одной стороны, Аня веселая, ироничная, с хорошим чувством юмора, с другой — очень умная. У нее сильный и стойкий характер. Но если я могу все эмоции держать в себе бесконечно, то Аня, как и Костя, умеет их выплес­кивать, где это нужно». 

Также Анна, как и родители, тяготеет к творчеству: «Она фанатеет от рисования, у нее изумительное чувство цвета. Аня пишет маслом, картины получаются совершенно прекрасные — собираемся повесить их в новой квартире. Также занимается теннисом».

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29 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @konbog75/Instagram
Теги

Ксения Собчак

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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Гость 2020-01-20 19:00:00
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Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
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