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Cофия Евдокименко выглядит как статуэтка из мрамора в белоснежной спортивной форме

18-летняя внучка Софии Ротару поражает своей красотой, утонченностью и сдержанностью. Девушка продемонстрировала свою идеальную фигуру в элегантной спортивной форме.

София Евдокименко — внучка народной артистки СССР Софии Ротару — невероятная красавица. Она активно ведет соцсети и регулярно радует поклонников красивыми фотографиями.

На днях девушка, названная в честь знаменитой бабушки, показала свою фигуру в инстаграм-историях. Она выложила видео, на котором предстала в белых велосипедках и укороченном топе. Софья сообщила подписчикам, что собирается заняться спортом.

Софья — не просто внучка Софии Ротару. Девушка — довольно успешная модель, начинающая певица и студентка частного университета The New School в Нью-Йорке. О своем родстве с Софией Михайловной она не предпочитала распространяться даже в детстве.

«Даже одноклассники и учителя долгое время не знали о том, что я внучка Софии Ротару. Со временем, конечно, все выяснилось, но от этого отношение ко мне никак не изменилось. Я всегда проявляю себя как личность, а принадлежность к семье — это лишь бонус. Важно определить собственное отношение к любым ситуациям», — рассказывала Евдокименко.

Сердце красавицы несвободно: она встречается с французским бизнесменом и коллекционером Марко Дюменилом. А вот распространяться о своих отношениях не хочет. И правильно: счастье любит тишину.

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29 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Instagram

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