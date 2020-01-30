Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: мать Андрея Аршавина выселяет экс-невестку Алису Казьмину и внучку из квартиры

Андрей Аршавин вместе со своей мамой решил вернуть свое честно нажитое имущество и пытается выселить из питерской квартиры экс-супругу Алису Казьмину. Вместе с их общей дочкой Есенией.

29 января Алиса Казьмина поделилась новостью — ее экс-супруг Андрей Аршавин и его мама выселяют девушку с детьми из квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом Алиса заявила в Инстаграме, опубликовав фото документов, которые были ей направлены, сообщает «СтарХит».

В требовании говорится, что Казьмина обязана покинуть жилье вместе с детьми, поскольку квартира принадлежит ее бывшей свекрови Татьяне Ивановне. Естественно, Алиса возмущена таким поступком своего бывшего мужа. Добавляет красок этой неприятной истории и то, что у дочери футболиста Есении скоро будет праздник. 

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — подписала Алиса снимок, саркастично дополнив свои слова смайликом в виде сердечка.

А чуть позже Казьмина опубликовала еще одно фото. На новом снимке ее дети сидят у порога — ждут выселения. «На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа», — написала Алиса. Впрочем, девушка довольно быстро удалила и фото документов, и снимок с детьми.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин объявили о расставании в прошлом году — девушка устала терпеть постоянные измены супруга. Брак журналистки и футболиста просуществовал три года. 

Перейти к обсуждению 8


30 января 2020
Текст Анна Миллионова
Фото PhotoXPress.ru, @kazmina_alisia_mb/Instagram
Теги

Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

Реклама

8 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Надеюсь на этого Аршавина больше никто не поведется и не будут ему рожать.

  • Ох, как-то не кстати вспомнились те тонны .... которые она лила на Барановскую за то, что она посмела только заикнуться её Андрюшу жадным и эгоистичным называть. Теперь вот ест тоже самое. Как, вкусно?

  • Интересно,а чего она ожидала?!Это было очевидно,но мамзель надеялась,что карма не настигнет и все у нее четко будет по жизни,а нет.

  • А где прописаны дети? Если в данной квартире, то Аршавин с матушкой убиться могут, но никого не выселят.

  • Не жаль совсем "журналистку и майора". Сейчас пойдёт по шоу сопли на кулак наматывать.

  • Она же написала, что у неё новый муж, пусть и живет на его территории, я бы тоже подала на выселение на месте свекрови.

  • Мяумяууу

    Интересно,а чего она ожидала?!Это было очевидно,но мамзель надеялась,что карма не настигнет и все у нее четко будет по жизни,а нет.

    Не называйте словом "карма" то, что кармой не является. Все, что случилось с Алисой - это закономерность

  • Я понимаю, когда такие "высокие взаимоотношения" происходят в семьях людей, замученных нищетой и безнадегой. Но тут? Что должно быть в голове у этих людей, что они ведут себя как ...?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.