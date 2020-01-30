СМИ: мать Андрея Аршавина выселяет экс-невестку Алису Казьмину и внучку из квартиры

Андрей Аршавин вместе со своей мамой решил вернуть свое честно нажитое имущество и пытается выселить из питерской квартиры экс-супругу Алису Казьмину. Вместе с их общей дочкой Есенией.

29 января Алиса Казьмина поделилась новостью — ее экс-супруг Андрей Аршавин и его мама выселяют девушку с детьми из квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом Алиса заявила в Инстаграме, опубликовав фото документов, которые были ей направлены, сообщает «СтарХит».

В требовании говорится, что Казьмина обязана покинуть жилье вместе с детьми, поскольку квартира принадлежит ее бывшей свекрови Татьяне Ивановне. Естественно, Алиса возмущена таким поступком своего бывшего мужа. Добавляет красок этой неприятной истории и то, что у дочери футболиста Есении скоро будет праздник.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — подписала Алиса снимок, саркастично дополнив свои слова смайликом в виде сердечка.

А чуть позже Казьмина опубликовала еще одно фото. На новом снимке ее дети сидят у порога — ждут выселения. «На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа», — написала Алиса. Впрочем, девушка довольно быстро удалила и фото документов, и снимок с детьми.

1 2 3 ... 8 Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин объявили о расставании в прошлом году — девушка устала терпеть постоянные измены супруга. Брак журналистки и футболиста просуществовал три года.