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23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж

Один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс скоро раскошелится на свадьбу! Его 23-летняя дочь влюблена, счастлива и собирается замуж за своего давнего бойфренда.

Уже слышны свадебные колокола! Дочь Билла Гейтса, 23-летняя Дженнифер, выходит замуж за своего возлюбленного, египтянина из Чикаго Наиля Нассара. 

Девушка объявила в Инстаграме, что Нассар задал ей тот самый вопрос, и она ответила «да»! Дженнифер похвасталась кольцом с довольно внушительным бриллиантом. 

«Наиль Нассар, ты единственный в своем роде. В прошлые выходные ты совершенно сбил меня с ног, удивив меня в самом значимом месте среди наших многочисленных страстей. Не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни учась, развиваясь, смеясь и любя вместе», — подписала фото Дженнифер. 

Ее будущий муж, профессиональный конный спортсмен, тоже поделился радостью в соцсетях: «Она сказала да! Я чувствую себя самым удачливым (и самым счастливым) человеком в мире. Дженн, ты — все, что я мог себе представить… и даже больше. Я не могу дождаться, чтобы расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себя без тебя. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Спасибо, что заставляешь ощущать каждый день как сон. Это навсегда!»

Дженнифер и Наиль встречаются четыре года. Их общая страсть — занятия конным спортом. Когда они находится не на манеже, то вместе путешествуют по миру. Поздравляем!

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30 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @jenniferkgates, @nayelnassar/Instagram
Теги

Билл Гейтс

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Сколько статей не выходит, все впервые женятся молодыми. Статистика тоже говорит, что первый брак в европе и в штатах примерно в 27 лет. И только на этом сайте форумчане убеждают, что рано женятся только малообеспеченные, а все остальные женятся в 40+, детей рожают еще позже

  • Ну молодец, когда есть деньги и возможности можно хоть в 20, хоть в 70 лет в любой точке Земли поженится. Да и желающие на тебе жениться всегда найдутся, даже если выглядишь неказисто мягко говоря)))

  • Ишь какая! Нос не отпилила, губы не накачала, моделью/певицей/актрисой не стала. Плохо папка-миллиардер воспитал😆

  • Гость

    Ну молодец, когда есть деньги и возможности можно хоть в 20, хоть в 70 лет в любой точке Земли поженится. Да и желающие на тебе жениться всегда найдутся, даже если выглядишь неказисто мягко говоря)))

    У нее нет папкиных денег, Гейтсы договорились отдать все на благотворительность

  • По доллару в глазах у этого спортсмена. Ей в придорожном кафе кофе подавать только с такой внешностью. Папины деньги из нее красавицу делают, « любовь на всю жизнь, развиваться...» - умора.

  • Гость

    По доллару в глазах у этого спортсмена. Ей в придорожном кафе кофе подавать только с такой внешностью. Папины деньги из нее красавицу делают, « любовь на всю жизнь, развиваться...» - умора.

    Ему ничего не достанется, она вообще иначе живет, почитайте хоть немного про ее деньги и образ жизни.

  • Ну бросьте вы сравнивать обычного представителя среднего класса и дочек-сыновей богатейших и богатых людей. У меня тоже есть одна очень обеспечена знакомая, которая родила в 25 лет и путешествует с ребёнком, говоря, что ребёнок не мешает ничему. Только вот она молчит, что вместе с ней путешествует няня, что содержат её родители целиком и полностью, а она в своей жизни ни дня не работала. Конечно, ей ребёнок не мешает. Чему мешать? Так и тут. Мб Гейтс и не балует детей, но у них есть очень мощная финансовая подушка и она так или иначе делает жизнь проще - занимаешься тем, что нравится, можешь выбирать, отдыхать сколько нужно, быть с тем, кем хочешь и вам не нужно решать уйму бытовых проблем.

  • Бросьте вы. Конный спорт она сама себе оплачивает? Путешествует тоже на свои? Мб у неё нет возможности тратить бесконтрольно, но у неё достаточно высокий уровень жизни. Плюс есть кое-что поважнее денег - имя.

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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