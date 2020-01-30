23-летняя дочь Билла Гейтса выходит замуж

Один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс скоро раскошелится на свадьбу! Его 23-летняя дочь влюблена, счастлива и собирается замуж за своего давнего бойфренда.

Уже слышны свадебные колокола! Дочь Билла Гейтса, 23-летняя Дженнифер, выходит замуж за своего возлюбленного, египтянина из Чикаго Наиля Нассара.

Девушка объявила в Инстаграме, что Нассар задал ей тот самый вопрос, и она ответила «да»! Дженнифер похвасталась кольцом с довольно внушительным бриллиантом.

«Наиль Нассар, ты единственный в своем роде. В прошлые выходные ты совершенно сбил меня с ног, удивив меня в самом значимом месте среди наших многочисленных страстей. Не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни учась, развиваясь, смеясь и любя вместе», — подписала фото Дженнифер.

Ее будущий муж, профессиональный конный спортсмен, тоже поделился радостью в соцсетях: «Она сказала да! Я чувствую себя самым удачливым (и самым счастливым) человеком в мире. Дженн, ты — все, что я мог себе представить… и даже больше. Я не могу дождаться, чтобы расти вместе в этом путешествии под названием жизнь, и я просто не могу представить себя без тебя. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Спасибо, что заставляешь ощущать каждый день как сон. Это навсегда!»

Дженнифер и Наиль встречаются четыре года. Их общая страсть — занятия конным спортом. Когда они находится не на манеже, то вместе путешествуют по миру. Поздравляем!