Недавно на телеканале «Россия-1» вышло шоу, посвященное звезде 1990-х Ирине Отиевой. На передачу пришел экс-возлюбленный певицы, который заявил, что она всегда любила выпить.
Корреспонденты, которые пришли побеседовать с Ириной, сняли ее «в домашнем» — в халате и непричесанной. Поклонники Отиевой, увидев звезду с экрана телевизора в таком состоянии, пришли в ужас — неужели их любимая звезда настолько себя запустила?
Оказалось, что на самом деле все довольно прозаично: певица тогда очень плохо себя чувствовала. «Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу», — рассказала позже Ирина.
Чтобы успокоить поклонников и показать, что с ней все в порядке, Отиева опубликовала в Инстаграме фото. «А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких 2) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии!» — прокомментировала свой снимок звезда.
Ранее Ирина рассказала, что была не готова к появлению журналистов на пороге своего дома, так что и в порядок себя не приводила.
«Слепой бы не увидел, что вы ухоженная женщина, и даже в домашней одежде выглядите хорошо!» — поддержали Ирину Отиеву поклонники.
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