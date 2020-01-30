Недавно на телеканале «Россия-1» вышло шоу, посвященное звезде 1990-х Ирине Отиевой. На передачу пришел экс-возлюбленный певицы, который заявил, что она всегда любила выпить.

Корреспонденты, которые пришли побеседовать с Ириной, сняли ее «в домашнем» — в халате и непричесанной. Поклонники Отиевой, увидев звезду с экрана телевизора в таком состоянии, пришли в ужас — неужели их любимая звезда настолько себя запустила?