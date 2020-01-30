Ирина Отиева вышла на связь с поклонниками и показала, как выглядит на самом деле

Звезда 1990-х Ирина Отиева поспешила успокоить обеспокоенных фанатов и показала, как она сейчас выглядит на самом деле. И у певицы все хорошо!

30 января 2020 · Текст: · Фото:

Недавно на телеканале «Россия-1» вышло шоу, посвященное звезде 1990-х Ирине Отиевой. На передачу пришел экс-возлюбленный певицы, который заявил, что она всегда любила выпить. 

Корреспонденты, которые пришли побеседовать с Ириной, сняли ее «в домашнем» — в халате и непричесанной. Поклонники Отиевой, увидев звезду с экрана телевизора в таком состоянии, пришли в ужас — неужели их любимая звезда настолько себя запустила?

Оказалось, что на самом деле все довольно прозаично: певица тогда очень плохо себя чувствовала. «Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу», — рассказала позже Ирина.

Чтобы успокоить поклонников и показать, что с ней все в порядке, Отиева опубликовала в Инстаграме фото. «А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких 2) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии!» — прокомментировала свой снимок звезда.

Ранее Ирина рассказала, что была не готова к появлению журналистов на пороге своего дома, так что и в порядок себя не приводила.

...

Ирина Отиева родилась в 1958 году в Тбилиси

1 из 9

«Слепой бы не увидел, что вы ухоженная женщина, и даже в домашней одежде выглядите хорошо!» — поддержали Ирину Отиеву поклонники. 

Комментарии

2
под именем
  • Топ
  • Все комментарии
  • К любой звезде зайди с утра не предупредив и все будут так же выглядеть или Отиева особенная,всегда должна быть накрашенная и с причёской,ходить в вечернем платье?
  • Всё равно пьёт и это видно.

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронова Ю. В.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Эл. почта: woman@woman.ru

телефон: +7(495) 633-5-633