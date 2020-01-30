Прошло всего ничего после расставания Кайи Гербер и Пита Дэвидсона. 18-летняя модель встречалась с «проблемным» бойфрендом пару месяцев, но за это время успела изрядно потрепать нервы близким. Окончился опасный роман прозаично: Синди Кроуфорд устала терпеть выходки юных влюбленных и взяла ситуацию под свой контроль. Вернувшись домой, Кайя стала послушно ходить с мамой на шоппинг, участвовать в семейных прогулках и приезжать на съемки. Вроде, все обошлось.
На днях 18-летняя красавица заинтриговала подписчиков фото с округлившимся животом. На снимке Кайя стоит на кухне с упаковкой мороженого, всем своим видом намекая, что теперь лишние калории ей не страшны (охотно верим).
На этом странности не заканчиваются: в руках у модели книга под красноречивым названием «Одноминутная мать». Ее автор, врач Спенсер Джонсон, делится советами по грамотному материнству и объясняет, как правильно воспитывать детей. Похоже, Кайя всеми силами намекает, что находится в положении.
Уже поверили? «Читайте между строк», — призвала удивленных фолловеров мисс Гербер. Понимайте как хотите!
Похоже, поздравлять красавицу с интересным положением все-таки рано. Сейчас хайп на псевдобеременности становится все популярнее, и селебрити разного ранга то и дело используют эту проверенную технику ради дополнительного пиара.
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