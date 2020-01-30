18-летняя Кайя Гербер удивила фото с округлившимся животом и книгой по материнству

Кажется, Кайя Гербер еще долго будет вспоминать отношения с Питом Дэвидсоном. Юная модель заинтриговала подписчиков, выложив в своем Инстаграме фото с округлившимся животом и упаковкой мороженого. 

30 января 2020 · Текст: · Фото:

Синди Кроуфорд, Кайя Гербер
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Прошло всего ничего после расставания Кайи Гербер и Пита Дэвидсона. 18-летняя модель встречалась с «проблемным» бойфрендом пару месяцев, но за это время успела изрядно потрепать нервы близким. Окончился опасный роман прозаично: Синди Кроуфорд устала терпеть выходки юных влюбленных и взяла ситуацию под свой контроль. Вернувшись домой, Кайя стала послушно ходить с мамой на шоппинг, участвовать в семейных прогулках и приезжать на съемки. Вроде, все обошлось.

На днях 18-летняя красавица заинтриговала подписчиков фото с округлившимся животом. На снимке Кайя стоит на кухне с упаковкой мороженого, всем своим видом намекая, что теперь лишние калории ей не страшны (охотно верим). 

Новое фото Кайи Гербер

На этом странности не заканчиваются: в руках у модели книга под красноречивым названием «Одноминутная мать». Ее автор, врач Спенсер Джонсон, делится советами по грамотному материнству и объясняет, как правильно воспитывать детей. Похоже, Кайя всеми силами намекает, что находится в положении.

Уже поверили? «Читайте между строк», — призвала удивленных фолловеров мисс Гербер. Понимайте как хотите!

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Кайя Гербер рассталась с Питом Дэвидсоном в середине января

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Похоже, поздравлять красавицу с интересным положением все-таки рано. Сейчас хайп на псевдобеременности становится все популярнее, и селебрити разного ранга то и дело используют эту проверенную технику ради дополнительного пиара. 

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