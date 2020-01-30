Прошло всего ничего после расставания Кайи Гербер и Пита Дэвидсона. 18-летняя модель встречалась с «проблемным» бойфрендом пару месяцев, но за это время успела изрядно потрепать нервы близким. Окончился опасный роман прозаично: Синди Кроуфорд устала терпеть выходки юных влюбленных и взяла ситуацию под свой контроль. Вернувшись домой, Кайя стала послушно ходить с мамой на шоппинг, участвовать в семейных прогулках и приезжать на съемки. Вроде, все обошлось.



На днях 18-летняя красавица заинтриговала подписчиков фото с округлившимся животом. На снимке Кайя стоит на кухне с упаковкой мороженого, всем своим видом намекая, что теперь лишние калории ей не страшны (охотно верим).