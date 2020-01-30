Когда на свет появился Ратмир, долгожданный сын Тимати и Анастасии Решетовой, поклонники были уверены, что девушка вскоре ступит на тернистый путь возвращения «добеременной» формы. Действительно, знаменитость вернулась в спортзал, но, оказалось, что она совсем иначе начала относиться к собственному телу.

Об этом Решетова поведала в своем новом посте в Инстаграме. Как выяснилось, девушка в прошлом переживала из-за каждого кусочка, просила готовить ей еду без соли и постоянно занималась подсчетом калорий. Но после рождения первенца она поняла, что вся тревога, связанная с поддержанием стройности, ее покинула.