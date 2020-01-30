«На несколько кг полнее и с растяжками»: Анастасия Решетова наконец приняла свое тело после родов

Вскоре после родов Анастасия Решетова вернулась в спортзал и усиленно принялась за тренировки. Многие не сомневались: она вновь начала ограничивать себя в питании. Но на днях девушка призналась, что это вовсе не так. Теперь она вообще смотрит на все иначе.

30 января 2020 · Текст: · Фото:

Анастасия Решетова

Когда на свет появился Ратмир, долгожданный сын Тимати и Анастасии Решетовой, поклонники были уверены, что девушка вскоре ступит на тернистый путь возвращения «добеременной» формы. Действительно, знаменитость вернулась в спортзал, но, оказалось, что она совсем иначе начала относиться к собственному телу.

Об этом Решетова поведала в своем новом посте в Инстаграме. Как выяснилось, девушка в прошлом переживала из-за каждого кусочка, просила готовить ей еду без соли и постоянно занималась подсчетом калорий. Но после рождения первенца она поняла, что вся тревога, связанная с поддержанием стройности, ее покинула.

Анастасия Решетова

«Я ем все: мясо, сладкое, мучное, молочку и прочие страхи веганов и вечно худеющих. Просто не объедаюсь до состояния тяжести. И я не считаю что я выгляжу хуже, чем во времена, когда активно занималась своим телом. Меньше загонов в голове сделали меня психологически свободным человеком, и мне это нравится. Сильные ограничения не для меня», — призналась Решетова.

При этом не надо мгновенно записывать Анастасию в ряды рьяных поклонников бодипозитива. Несмотря на то, что она приняла себя такой, какая она есть, девушка не собирается полностью отказываться от занятий спортом. Но больше Решетова не станет изнурять себя диетами и тревожиться из-за съеденных сладостей.

«Я поняла, как важно любить и не винить себя, даже если я на несколько кг полнее и с растяжками на животе. Нет, я не за радикальность в принятии себя любой. Я всегда буду следить за собой, неважно сколько мне лет и сколько у меня детей. Скоро вы снова будете видеть сторис с массажа, из зала и бассейна. Активно приводить себя в форму начну, как полностью закончится ГВ. Но я знаю, что больше никогда не буду загонять себя в рамки и отягощать сильными ограничениями. С меня хватит», — подытожила звезда.

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В октябре 2019 года Анастасия Решетова впервые стала мамой

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В комментариях пользователи Сети заметили, что Анастасия прекрасно выглядит. Правда, некоторых удивило, что она позволяет себе облегающие платья в период лактации. На это Решетова с грустью ответила, что у нее почти пропало молоко из-за занятий серфингом в Коста-Рике.

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Комментарии

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  • Привязала тимати и можно расслабиться. вобщем-то психология большинства )
  • Может, я в этой жизни что-то не понимаю, но не вижу связи между тем, что у нее пропало молоко и занятием серфингом. Физическая активность никак не влияет на наличие или отсутствие грудного молока. Насте никто не обьяснил, что для того, чтобы молоко было, малыша надо регулярно прикладывать в груди?

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