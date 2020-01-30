«Боль не описать»: вдова Коби Брайанта впервые обратилась к миру после гибели мужа и 13-летней дочери

После авиакатастрофы, унесшей жизни знаменитого баскетболиста, его наследницы Джианны и еще семерых людей, Ванесса Брайант несколько дней хранила тишину. На днях она решила прервать молчание и поведала о своих чувствах.

30 января Ванесса, вдова баскетболиста Коби Брайанта, впервые после трагической гибели супруга и дочери опубликовала обращение к общественности. В своем Инстаграме она говорила от лица всей семьи. В первую очередь женщина поблагодарила всех, кто поддержал ее и детей, проявив любовь и сочувствие.

Коби Брайант с супругой Ванессой и дочерьми Наталией, Джианной, Бьянкой и Капри

«Спасибо за ваши молитвы, они очень нам нужны. Мы опустошены внезапной потерей моего любимого супруга Коби — потрясающего отца наших детей, и моей красавицы Джианны — любящей, заботливой, замечательной дочери и прекрасной сестры Наталии, Бьянки и Капри», — сообщила Ванесса. Она также выразила соболезнования семьям всех погибших.

По словам Брайант, боль, которую она и ее дочери сейчас испытывают, невозможно описать. Ей сложно представить, какой будет жизнь без родных, но каждый день она просыпается с мыслью, что нужно держаться. «Наша любовь к ним бесконечна и неизмерима. Мне жаль, что я не могу обнять их, поцеловать и благословить», — с горечью сообщила женщина.

Напоследок Ванесса попросила отнестись сейчас с уважением к их частной жизни, ведь ей и девочкам нужно понять, как жить дальше в этой новой реальности.

1 2 3 ... 10 Трагическая смерть Коби Брайанта никого не оставила равнодушным

Напомним, 26 января легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли в авиакатастрофе. Частный вертолет Sikorsky S-76, принадлежавший спортсмену, потерпел крушение в Калабасасе, врезавшись в склон горы. Сообщается, что причиной аварии могла стать плохая видимость.