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Ксению Собчак подловили на приеме у известного пластического хирурга

Ксения Собчак не раз заявляла, что никогда не меняла внешность с помощью пластики, однако на днях журналистка была замечена на встрече со звездным хирургом.

38-летняя Ксения Собчак утверждает, что ее полностью устраивает ее внешность, а шутки про челюсть уже давно не задевают. 

Как бы то ни было, на днях скандальную знаменитость заметили на приеме у известного пластического хирурга. По словам источника «СтарХита», Собчак приехала в клинику около 7 часов вечера. Ее лично встретил 60-летний врач Сергей Блохин.

Блохин 4 года работал в шоу Первого канала «На 10 лет моложе», где был ведущим экспертом. В рамках проекта хирург выполнил более ста антивозрастных процедур и пластических операций. Сергей Николаевич также специализируется на пластике груди — он первым в СССР выполнил увеличение и подтяжку молочной железы.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», — рассказал очевидец. 

Выводы пока делать рано. Напомним, что Ксения Собчак ведет шоу на YouTube, в рамках которого берет интервью у знаменитостей и приглашает экспертов за круглый стол. Вполне возможно, что журналистка посетила клинику не ради того, чтобы лечь под нож, а в целях консультации для нового выпуска «Осторожно, Собчак!»

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30 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @xenia_sobchak/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Ксения Собчак

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Обвисли наверное сиси,а Богомолову не нравится)

  • Она никогда не скрывала, что делала 2 операции: горбинку с носа убирала и имплант в подбородок вставляла. Ну и естественно, брекеты

  • Может губы исправит всё-таки

  • Подробнейший адрес клиники, как адрес ресторана, якобы подсмотренный второй участницей дома-2 будет? Вы нам тут будете постить все, что рекламирует Собчак?

  • Какие брекеты? У нее вся нижняя челюсть кривым забором.

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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