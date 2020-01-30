Ксению Собчак подловили на приеме у известного пластического хирурга

Ксения Собчак не раз заявляла, что никогда не меняла внешность с помощью пластики, однако на днях журналистка была замечена на встрече со звездным хирургом.

38-летняя Ксения Собчак утверждает, что ее полностью устраивает ее внешность, а шутки про челюсть уже давно не задевают.

Как бы то ни было, на днях скандальную знаменитость заметили на приеме у известного пластического хирурга. По словам источника «СтарХита», Собчак приехала в клинику около 7 часов вечера. Ее лично встретил 60-летний врач Сергей Блохин.

Блохин 4 года работал в шоу Первого канала «На 10 лет моложе», где был ведущим экспертом. В рамках проекта хирург выполнил более ста антивозрастных процедур и пластических операций. Сергей Николаевич также специализируется на пластике груди — он первым в СССР выполнил увеличение и подтяжку молочной железы.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», — рассказал очевидец.

1 2 3 ... 10 Ксению Собчак заподозрили в желании сделать пластику

Выводы пока делать рано. Напомним, что Ксения Собчак ведет шоу на YouTube, в рамках которого берет интервью у знаменитостей и приглашает экспертов за круглый стол. Вполне возможно, что журналистка посетила клинику не ради того, чтобы лечь под нож, а в целях консультации для нового выпуска «Осторожно, Собчак!»