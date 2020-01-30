«Неадекватное состояние»: Любовь Успенская рассказала о здоровье дочери и попросила прекратить ее обсуждать

В 2018 году Татьяна Плаксина попала в страшную аварию. Девушка упала с велосипеда, получила множество травм и перенесла несколько операций. На днях Любовь Успенская обратилась к поклонникам с новым заявлением о здоровье дочери.

30 января 2020 · Текст: · Фото:

31-летняя Татьяна Плаксина до сих пор не может оправиться после несчастного случая, произошедшего осенью 2018 года. Тогда, напомним, наследница упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила несколько зубов и получила двусторонний перелом челюсти. Татьяне пришлось перенести несколько операций, а после этого врачи диагностировали заражение крови.

Любовь Успенская решила выступить с официальным заявлением, в котором рассказала о том, как чувствует себя ее дочь, а также попросила прекратить пользователей плести интриги вокруг ее личной трагедии.

Звезда шансона подтвердила, что наследница серьезно пострадала в аварии: «Ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. И я всячески пыталась помочь ее организму бороться с этим. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата».

Певица пыталась оградить Татьяну от общества, соцсетей, всевозможных обсуждений и комментариев, но попытки оказались безуспешными. 

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Дочь Любови Успенской попала в аварию два года назад

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«Я прошу вас если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери. Остановить сплетни и обсуждения, которые так задевают ее и заставляют делать абсурдные вещи. Нужно понимать, что это ранит ее и отягощает и без того психологически неадекватное состояние, которое мы пытаемся хоть немного поправить. Ведь она все это читает, смотрит, и конечно же, неадекватно реагирует на весь поток этого негатива», — цитирует Успенскую «КП».

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Комментарии

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  • То же не совсем поняла обращение.Девушку жаль,но если бы о ней не писали,то я бы и не знала кто это и что в ее жизни происходит.Может не надо все выставлять на показ-свою жизнь,свои проблемы,свои фото и тогда не будет никакого ненужного негатива.Лучше удивлять людей своим творчеством.
  • Какие то странные обнимашки и поцелуи со взрослой дочерью."Высокие,высокие отношения".
  • Ой, да кому нужна ее дочурка! Сама ее упоминает постоянно, какими-то недомолвками изъясняется, спецом интерес вызвать пытается, а потом: «Ах, отстаньте, утомили, мы в печали»🤦🏻‍♀️ Никто и не приставал, всем пофиг.
  • Знаете что.... от безделья все это и от психологической незрелости. Работаю в поликлинике,кругом реально больные,онкологические...и они справлятся,улыбаются,живут на инвалидную пенсию, не унывают после ...дцатой химиотерапии. А тут...зубы выбила...так мама все починила,на реабилитацию в райские места отправила... не надо гневить...

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