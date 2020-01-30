31-летняя Татьяна Плаксина до сих пор не может оправиться после несчастного случая, произошедшего осенью 2018 года. Тогда, напомним, наследница упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила несколько зубов и получила двусторонний перелом челюсти. Татьяне пришлось перенести несколько операций, а после этого врачи диагностировали заражение крови.
Любовь Успенская решила выступить с официальным заявлением, в котором рассказала о том, как чувствует себя ее дочь, а также попросила прекратить пользователей плести интриги вокруг ее личной трагедии.
Звезда шансона подтвердила, что наследница серьезно пострадала в аварии: «Ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. И я всячески пыталась помочь ее организму бороться с этим. Три клиники за нашими плечами не дали должного результата».
Певица пыталась оградить Татьяну от общества, соцсетей, всевозможных обсуждений и комментариев, но попытки оказались безуспешными.
«Я прошу вас если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери. Остановить сплетни и обсуждения, которые так задевают ее и заставляют делать абсурдные вещи. Нужно понимать, что это ранит ее и отягощает и без того психологически неадекватное состояние, которое мы пытаемся хоть немного поправить. Ведь она все это читает, смотрит, и конечно же, неадекватно реагирует на весь поток этого негатива», — цитирует Успенскую «КП».
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