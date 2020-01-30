31-летняя Татьяна Плаксина до сих пор не может оправиться после несчастного случая, произошедшего осенью 2018 года. Тогда, напомним, наследница упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила несколько зубов и получила двусторонний перелом челюсти. Татьяне пришлось перенести несколько операций, а после этого врачи диагностировали заражение крови.

Любовь Успенская решила выступить с официальным заявлением, в котором рассказала о том, как чувствует себя ее дочь, а также попросила прекратить пользователей плести интриги вокруг ее личной трагедии.