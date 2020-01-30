Крик о помощи: Лука Сафронов «сыграл» выброшенного на берег тюленя

242-килограммовый наследник Никаса Сафронова ведет свой Инстаграм в позитивном ключе. 30 января Лука поделился забавным роликом, в котором предстал в образе.. животного, выброшенного на берег.

Поклонники Луки Сафронова не раз отмечали его отличное чувство юмора и позитивный взгляд на вещи. Звездный наследник решил задействовать свои сильные стороны и записал забавное видео, в котором «сыграл» тюленя.

«Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море!» — обратился Лука к фолловерам.

В кадре Сафронов отметил, что если переедать на море, то до него будет сложно добраться. После этого 242-килограммовый парень покатился в сторону воды.

В подписи к видео Лука в шутку попросил отметить в комментариях Грету Тунберг, Greenpeace, WWF и прочие организации, которые выступают в защиту окружающей среды.

1 2 3 ... 9 Лука Сафронов с юмором относится к своей внешности

Подписчики звездного наследника оценили публикацию: «Посейдон нашего времени. Так держать!», «Обожаю ваше чувство юмора», «Ой, какого красивого дяденьку на берег-то выкинуло! Прилив принес?», «Молодец! С юмором мужик!»