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Крик о помощи: Лука Сафронов «сыграл» выброшенного на берег тюленя

242-килограммовый наследник Никаса Сафронова ведет свой Инстаграм в позитивном ключе. 30 января Лука поделился забавным роликом, в котором предстал в образе.. животного, выброшенного на берег. 

Поклонники Луки Сафронова не раз отмечали его отличное чувство юмора и позитивный взгляд на вещи. Звездный наследник решил задействовать свои сильные стороны и записал забавное видео, в котором «сыграл» тюленя.

«Друзья, если вы видите, что на берег выбросило дельфина, морского котика или тюленя, не проходите мимо, помогите ему вернуться в море!» — обратился Лука к фолловерам.

В кадре Сафронов отметил, что если переедать на море, то до него будет сложно добраться. После этого 242-килограммовый парень покатился в сторону воды. 

В подписи к видео Лука в шутку попросил отметить в комментариях Грету Тунберг, Greenpeace, WWF и прочие организации, которые выступают в защиту окружающей среды.

Подписчики звездного наследника оценили публикацию: «Посейдон нашего времени. Так держать!», «Обожаю ваше чувство юмора», «Ой, какого красивого дяденьку на берег-то выкинуло! Прилив принес?», «Молодец! С юмором мужик!»

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30 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @lukasafronovofficial/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • неужели у него в инсте есть подписчики?

  • Как все грустно!Парень,видно,так отчаялся ,что свою проблему загнал далеко вглубь себя и начал эту тему шутить.Типа,я сам над собой шучу и меня обидеть невозможно.Незнаю какие у него отношения с родителями,но они первыми должны забить тревогу и ЗАСТАВИТЬ его лечиться.В наше время это не составляет труда- клиники питания,похудения,психотерапевты,лучшие фитнес -тренера.Главное -мотивация!

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