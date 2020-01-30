Недетские вкусы: какой продукт обожают трое детей Кейт Миддлтон

Как известно, далеко не все дети охотно едят то, что оказывается у них на тарелках. Некоторые начинают капризничать, увидев кашу или овощи. Некоторые, но не все. Стало известно, что принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи точно не назовешь маленькими привередами. Их любимая еда — это вовсе не сладости или чипсы, а весьма полезный овощ.
Как сообщает британская версия издания Hello!, во время недавнего визита в детский сад Stockwell Gardens герцогиня посетила кухню заведения. «Я все еще не могу заставить детей есть свеклу», — пошутил повар. Кейт засмеялась и удивила персонал своим ответом:
«Мои дети просто обожают ее. Это один из тех продуктов, который не узнаешь, пока не попробуешь».
О том, что принц Луи в восторге от этого овоща, было известно и ранее. Кейт рассказывала об этом телеведущей и автору кулинарных книг Мэри Берри. Именно поэтому в выпуске программы они решили сделать шоколадно-свекольный торт.
Ранее Кэтрин рассказывала, что ее дочь Шарлотта обожает карри. И чем острее — тем лучше.
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