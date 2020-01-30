Недетские вкусы: какой продукт обожают трое детей Кейт Миддлтон

Как сообщает британская версия издания Hello!, во время недавнего визита в детский сад Stockwell Gardens герцогиня посетила кухню заведения. «Я все еще не могу заставить детей есть свеклу», — пошутил повар. Кейт засмеялась и удивила персонал своим ответом:

«Мои дети просто обожают ее. Это один из тех продуктов, который не узнаешь, пока не попробуешь».

О том, что принц Луи в восторге от этого овоща, было известно и ранее. Кейт рассказывала об этом телеведущей и автору кулинарных книг Мэри Берри. Именно поэтому в выпуске программы они решили сделать шоколадно-свекольный торт.