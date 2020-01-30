Недетские вкусы: какой продукт обожают трое детей Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон не так уж часто говорит о своих наследниках, но порой радует поклонников забавными и неожиданными фактами из их жизни. Так, на днях герцогиня раскрыла, что особенно радует Джорджа, Шарлотту и Луи, когда они собираются за обеденным столом.

30 января 2020 · Текст: · Фото:

принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Джордж, принц Луи

Как известно, далеко не все дети охотно едят то, что оказывается у них на тарелках. Некоторые начинают капризничать, увидев кашу или овощи. Некоторые, но не все. Стало известно, что принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи точно не назовешь маленькими привередами. Их любимая еда — это вовсе не сладости или чипсы, а весьма полезный овощ.

Кейт Миддлтон

Как сообщает британская версия издания Hello!, во время недавнего визита в детский сад Stockwell Gardens герцогиня посетила кухню заведения. «Я все еще не могу заставить детей есть свеклу», — пошутил повар. Кейт засмеялась и удивила персонал своим ответом: 

«Мои дети просто обожают ее. Это один из тех продуктов, который не узнаешь, пока не попробуешь».

О том, что принц Луи в восторге от этого овоща, было известно и ранее. Кейт рассказывала об этом телеведущей и автору кулинарных книг Мэри Берри. Именно поэтому в выпуске программы они решили сделать шоколадно-свекольный торт.  

...

Кейт Миддлтон очень любит малышей

1 из 10

Ранее Кэтрин рассказывала, что ее дочь Шарлотта обожает карри. И чем острее — тем лучше. 

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633