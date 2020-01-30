Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Как поклонница смутила и раздосадовала Кейт Миддлтон своей бестактной ремаркой

Преданные поклонники используют любую возможность, чтобы перекинуться с представителями британской королевской семьи хотя бы парой слов. Вот только не всегда беседы с ними радуют кумиров, что и произошло с Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон

Недавно Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне. Там ей предстояло принять участие в творческом мастер-классе, организованном сотрудниками Национальной портретной галереи. В рамках этого мероприятия герцогиня с удовольствием пообщалась с маленькими пациентами и их родителями. 

Сара Ибендал, мать 3-летнего Бенджамина, решила заговорить с герцогиней. Но, как сообщает издание Express, она выбрала не самый лучший способ завязать беседу.
Кейт Миддлтон, принц Уильям

Ведь она подняла весьма щепетильный вопрос. Как известно, Кейт далеко не сразу получила от принца Уильяма предложение руки и сердца. Они начали встречаться в 2003 году, и старший сын принцессы Дианы особенно не торопился преподнести возлюбленной бархатную коробочку с заветным кольцом. Из-за этого Кэтрин даже получила в прессе обидное прозвище Waity Katie («Ожидающая Кэти»). Мама маленького пациента напомнила ей об этом.

После встречи с герцогиней Сара рассказала журналистам: «Мы нашли общий язык на почве того, что нашим мужьям понадобилось почти девять лет, чтобы сделать предложение».

По словам женщины, после этого Кейт немного смутилась, вежливо засмеялась и улыбнулась. Однако продолжать разговор, шутить в ответ и как-то комментировать фразу женщины она не стала.

Наверняка Кэтрин было не слишком приятно лишний раз услышать напоминание о том, сколько лет ей пришлось ждать, прежде чем надеть платье невесты. Но стоит отметить удивительное чувство такта и вежливость Кейт, ведь она никак не показала своего недовольства.

Перейти к обсуждению 4


30 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Кейт Миддлтон

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Она 9 лет и жениху не показывала своего недовольства, терпела. Это теперь называется вежливость?

  • Ну, для западного мира нормально состоять длительно в отношениях до свадьбы. Тем более они были молоды, учились... Лучше пожениться через полгода, а потом разбежаться еще через полгода?

  • Гость

    Ну, для западного мира нормально состоять длительно в отношениях до свадьбы. Тем более они были молоды, учились... Лучше пожениться через полгода, а потом разбежаться еще через полгода?

    Ну да, как Гарри с Меганью - поженились через год, теперь Гарик не знает куда бежать от супружницы, уже все ясно, что брак это стал ошибкой.

  • Ахаха, подкололи такую типа преисполненную королевского достоинства Кейт, напомнили о 9 годах унижения, когда принц гулял, ни в чем себе не отказывая, а она позорно и молча это все терпела🙈

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.