Как поклонница смутила и раздосадовала Кейт Миддлтон своей бестактной ремаркой

Преданные поклонники используют любую возможность, чтобы перекинуться с представителями британской королевской семьи хотя бы парой слов. Вот только не всегда беседы с ними радуют кумиров, что и произошло с Кейт Миддлтон.

Недавно Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне. Там ей предстояло принять участие в творческом мастер-классе, организованном сотрудниками Национальной портретной галереи. В рамках этого мероприятия герцогиня с удовольствием пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

Сара Ибендал, мать 3-летнего Бенджамина, решила заговорить с герцогиней. Но, как сообщает издание Express, она выбрала не самый лучший способ завязать беседу.

Ведь она подняла весьма щепетильный вопрос. Как известно, Кейт далеко не сразу получила от принца Уильяма предложение руки и сердца. Они начали встречаться в 2003 году, и старший сын принцессы Дианы особенно не торопился преподнести возлюбленной бархатную коробочку с заветным кольцом. Из-за этого Кэтрин даже получила в прессе обидное прозвище Waity Katie («Ожидающая Кэти»). Мама маленького пациента напомнила ей об этом.

После встречи с герцогиней Сара рассказала журналистам: «Мы нашли общий язык на почве того, что нашим мужьям понадобилось почти девять лет, чтобы сделать предложение».

По словам женщины, после этого Кейт немного смутилась, вежливо засмеялась и улыбнулась. Однако продолжать разговор, шутить в ответ и как-то комментировать фразу женщины она не стала.

1 2 3 ... 10 В 2011 году состоялась свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Наверняка Кэтрин было не слишком приятно лишний раз услышать напоминание о том, сколько лет ей пришлось ждать, прежде чем надеть платье невесты. Но стоит отметить удивительное чувство такта и вежливость Кейт, ведь она никак не показала своего недовольства.