В США нашли двойника Меган Маркл, и это религиозная домохозяйка

Красавица Акиша Лэнд, видит она сама это или нет, является почти точной копией герцогини Сассекской. За 39-летней женщиной в Инстаграме уже следит 158 тысяч человек.

39-летняя мама двоих детей Акиша Лэнд из Миссури моментально стала звездой Интернета. Для этого ей не нужно было делать ничего особенного. Спасибо генетике и красивым маме с папой — Акиша невероятно похожа на «сбежавшую принцессу» Меган Маркл.

Становиться знаменитой женщина не планировала — она просто завела страницу в Инстаграме для своей дочери и начала публиковать совместные фотографии. Репост за репостом, и вот уже на Лэнд подписаны 158 тысяч человек.

Акише очень льстят комплименты по поводу ее сходства с герцогиней Сассекской, хотя сама она (удивительно!) вообще не считает себя похожей на Меган.

«Сама я не вижу сходства, но воспринимаю чужое мнение как комплимент, потому что она великолепна! Я всегда шучу, что мне нужно познакомиться с ее представителями. Они должны знать, что я готова стать ее двойником на мероприятиях», — заявила Акиша порталу Daily Mail.

Лэнд рассказала, что в последнее время ее стали регулярно останавливать на улице, чтобы сфотографироваться. «Люди подходят ко мне и начинают: ''Никто никогда тебе не говорил, что ты похожа на...''. А я начинаю хихикать, потому что точно знаю, чье имя они сейчас скажут», — рассказала Акиша. Однажды это даже случилось в церкви!

Кстати, Лэнд — очень религиозная барышня. Она является по-настоящему набожной. В прошлом году в Инстаграме Акиша призналась, что со своим мужем, с которым на тот момент она была вместе уже 7 лет, могла развестись уже давно. «Мы едва добрались до нашей второй годовщины... Мы наговорили друг другу много глупостей. А еще я узнала, что он делал много некрасивых вещей вне брака... Но вместо развода мы отправились в церковь», — откровенничала девушка в Инстаграме.