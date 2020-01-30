Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Мягкие изгибы: дочь Толкалиной растянулась в идеальном шпагате, показав хрупкую, точеную фигуру

Мария Кончаловская похудела на 30 килограммов и совершенно не стесняется делиться результатом — а именно, красивой фигурой — в своем Инстаграме.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной — 19-летняя Мария — продемонстрировала подписчикам точеную фигуру в весьма интересном ракурсе. Анастасия Волочкова, завидуй — Маша тоже умеет садиться на шпагат.

Снимок, как призналась девушка, был сделан два года назад. «Медленно, но верно двигаюсь в направлении идеальной растяжки. Многие думают, что достаточно заниматься в зале, чтобы пребывать в хорошей форме. Но это совсем не так. Чтобы мышцы приобрели тонус, после каждой тренировки нужно растягиваться, дабы мышечное напряжение распределялось правильно», — со знанием дела сообщила девушка.

Девушка отметила, что занимается спортом она в своей квартире: «Честно говоря, я против спортзала. Мне кажется, что намного уютнее и комфортнее заниматься дома каждое утро. А не тратить время, чтобы куда-то ходить или ездить».

Кончаловская сравнила женское тело с «жемчужиной природного происхождения» — 19-летней стройняшке нравится, когда кожа гладкая, изгибы мягкие, есть «ощущение полета в быстрых стройных ногах». А вот накачанное тело — удел мужчин. 

Отметим, что раньше Мария была обладательницей весьма пышных форм, однако ей удалось сильно похудеть. «У меня был лишний вес, потому что мне нельзя было заниматься спортом на протяжении 7 лет. Когда мне было восемь, я сильно повредила спину, у меня была достаточно серьезная травма — компрессионный перелом позвоночника», — пояснила Кончаловская, которая смогла скинуть (!) 30 килограммов.

Перейти к обсуждению


30 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @welcometomaria/Instagram
Теги

Маша Кончаловская

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.