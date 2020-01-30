Мягкие изгибы: дочь Толкалиной растянулась в идеальном шпагате, показав хрупкую, точеную фигуру

Мария Кончаловская похудела на 30 килограммов и совершенно не стесняется делиться результатом — а именно, красивой фигурой — в своем Инстаграме.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной — 19-летняя Мария — продемонстрировала подписчикам точеную фигуру в весьма интересном ракурсе. Анастасия Волочкова, завидуй — Маша тоже умеет садиться на шпагат.

Снимок, как призналась девушка, был сделан два года назад. «Медленно, но верно двигаюсь в направлении идеальной растяжки. Многие думают, что достаточно заниматься в зале, чтобы пребывать в хорошей форме. Но это совсем не так. Чтобы мышцы приобрели тонус, после каждой тренировки нужно растягиваться, дабы мышечное напряжение распределялось правильно», — со знанием дела сообщила девушка.

Девушка отметила, что занимается спортом она в своей квартире: «Честно говоря, я против спортзала. Мне кажется, что намного уютнее и комфортнее заниматься дома каждое утро. А не тратить время, чтобы куда-то ходить или ездить».

Кончаловская сравнила женское тело с «жемчужиной природного происхождения» — 19-летней стройняшке нравится, когда кожа гладкая, изгибы мягкие, есть «ощущение полета в быстрых стройных ногах». А вот накачанное тело — удел мужчин.

Отметим, что раньше Мария была обладательницей весьма пышных форм, однако ей удалось сильно похудеть. «У меня был лишний вес, потому что мне нельзя было заниматься спортом на протяжении 7 лет. Когда мне было восемь, я сильно повредила спину, у меня была достаточно серьезная травма — компрессионный перелом позвоночника», — пояснила Кончаловская, которая смогла скинуть (!) 30 килограммов.