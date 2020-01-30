Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Игра на нервах: Светлана Бондарчук выложила свое видео совсем без одежды

51-летняя Светлана Бондарчук в свои годы выглядит просто шикарно. Прятать такую красоту от посторонних глаз — настоящее преступление. Вот Светлана и демонстрирует формы подписчикам.

На днях Светлана Бондарчук опубликовала в Инстаграме фото с новой съемки, продемонстрировав интересный аутфит — дерзкий и деловой одновременно. Светлана примерила костюм цвета пыльной розы, а вот надела его на голое тело. 

Подписчики восхитились красотой Бондарчук, и Светлана пошла еще дальше. 30 января женщина опубликовала ну очень откровенное видео, и вечер вдруг перестал быть томным. В ролике абсолютно голая Бондарчук раздвигает шторы, демонстрируя подтянутую фигуру и даже слегка засветив грудь.

Видео она сопроводила стихотворением Иосифа Бродского «Солнце, я становлюсь твоим лучом».

Шаг в целом очень логичный: совсем недавно отгремел скандал, который устроила Ксения Собчак. Журналистка тогда написала пост о женщинах 40+, обнаженку и «отчаяние» — мол, дамы в возрасте уже не должны выкладывать полуголые фотографии в соцсети.

Светлана Бондарчук и Ксения Собчак
Светлана Бондарчук и Ксения Собчак

Бондарчук тогда посмеялась над заявлениями своей знакомой, а потом возмутилась: «Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это: зависть, желание перенести свои комплексы и несчастья на других, ханжество или просто глупость?» 

Светлана не собирается прекращать и так и будет выкладывать откровенные фото и видео в Инстаграм. Имеет право!

Перейти к обсуждению


30 января 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @a030aa/Instagram
Теги

Светлана Бондарчук

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться и подтвердить свой e-mail

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.