Игра на нервах: Светлана Бондарчук выложила свое видео совсем без одежды

51-летняя Светлана Бондарчук в свои годы выглядит просто шикарно. Прятать такую красоту от посторонних глаз — настоящее преступление. Вот Светлана и демонстрирует формы подписчикам.

На днях Светлана Бондарчук опубликовала в Инстаграме фото с новой съемки, продемонстрировав интересный аутфит — дерзкий и деловой одновременно. Светлана примерила костюм цвета пыльной розы, а вот надела его на голое тело.

Подписчики восхитились красотой Бондарчук, и Светлана пошла еще дальше. 30 января женщина опубликовала ну очень откровенное видео, и вечер вдруг перестал быть томным. В ролике абсолютно голая Бондарчук раздвигает шторы, демонстрируя подтянутую фигуру и даже слегка засветив грудь.

Видео она сопроводила стихотворением Иосифа Бродского «Солнце, я становлюсь твоим лучом».

Шаг в целом очень логичный: совсем недавно отгремел скандал, который устроила Ксения Собчак. Журналистка тогда написала пост о женщинах 40+, обнаженку и «отчаяние» — мол, дамы в возрасте уже не должны выкладывать полуголые фотографии в соцсети.

Светлана Бондарчук и Ксения Собчак

Бондарчук тогда посмеялась над заявлениями своей знакомой, а потом возмутилась: «Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Что это: зависть, желание перенести свои комплексы и несчастья на других, ханжество или просто глупость?»

Светлана не собирается прекращать и так и будет выкладывать откровенные фото и видео в Инстаграм. Имеет право!