«Я поступаю точно так, как поступила она»: мама Аршавина оправдалась за выселение экс-невестки из квартиры

Татьяна Ивановна Аршавина не собирается сдаваться. Женщина уверена, что все делает правильно, когда требует от Алисы Казьминой освободить принадлежащую ей квартиру.

31 января 2020 · Текст: · Фото:

Татьяна Ивановна Аршавина

Алиса Казьмина шокировала поклонников неожиданным заявлением: Андрей Аршавин пытается выселить экс-супругу из питерской квартиры вместе с тремя детьми. Причем младшая — дочь самого футболиста Есения.

Мол, квартира, в которой проживает Казьмина, принадлежит маме спортсмена Татьяне Ивановне. У женщины отношения с невесткой явно не сложились. «Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — заявила Аршавина «Пятому каналу», не уточнив, впрочем, о каких поступках идет речь.

Напомним, 29 января Алиса опубликовала в Инстаграме фотографию документов о выселении с жилплощади. «Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — подписала Казьмина снимок.

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Алиса Казьмина вышла замуж за Андрея Аршавина в 2016-м

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Позже девушка удалила фото, поскольку ей так посоветовал ее нынешний бойфренд, однако вскоре передумала и снова опубликовала снимок заявления.

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Комментарии

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  • Какая красивая бабушка!!!!
  • Сколько у неё вообще детей?
  • да нет у нее жениха, кому возрастная тетка с прицепами сдалась
  • О-очень интересно: у старших детей, кажется, папа - весьма и весьма состоятельный мужчина? Отчего же о жилье собственных детей не позаботится? А у самой Алисы, кажется, имеется жених, - он что, тоже ни при делах? Какое вообще имеет к ее жилищным проблемам чужая ей женщина?
  • Что значит никто не вызывает положительных эмоций в этой ситуации? Бабушка очень даже вызывает!!!! Она пустила в свою квартиру пожить ту, которая разрушила жизнь прежней семьи сына. Бабушка поддержала беременную и родившую, как могла, молодец. А теперь она уже стала плохой бабушкой? На каком основании? Вот уж действительно, не делай благих дел, обвинят.
  • Поделом Алисе.
  • В этой ситуации никто не вызывает положительных эмоций. Алиса - изначально негативный персонаж, тут дело даже не в той некрасивой истории с Юлей, в конце концов Аршавин не тёлок, чтобы его уводить, сам выбор сделал. Как эта Алиса себя вела потом, все эти скандалы, интриги, фу. С Аршавиным все понятно было ещё тогда, когда он не постеснялся Юлю кинуть и без денег оставить. И сейчас мы получаем закономерный итог. А Юля молодец, на коне.
  • Пусть идет жить к другим двум бабушкам.
  • Если у Алисы есть мать, то не желает она подарить свою квартиру детям Юлии?
  • Собственник не должен оправдываться за то, как он распоряжается своим жильем. Эта Алиса со своими детьми жила где-то ранее, и у тех детей есть отец. Пусть возвращается. Бабушка ей точно ничего не должна.

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