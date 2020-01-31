Алиса Казьмина шокировала поклонников неожиданным заявлением: Андрей Аршавин пытается выселить экс-супругу из питерской квартиры вместе с тремя детьми. Причем младшая — дочь самого футболиста Есения.
Мол, квартира, в которой проживает Казьмина, принадлежит маме спортсмена Татьяне Ивановне. У женщины отношения с невесткой явно не сложились. «Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — заявила Аршавина «Пятому каналу», не уточнив, впрочем, о каких поступках идет речь.
Напомним, 29 января Алиса опубликовала в Инстаграме фотографию документов о выселении с жилплощади. «Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — подписала Казьмина снимок.
Позже девушка удалила фото, поскольку ей так посоветовал ее нынешний бойфренд, однако вскоре передумала и снова опубликовала снимок заявления.
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