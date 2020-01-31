«Ты в сердце навсегда»: Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в ее день рождения

31 января Юлии Началовой исполнилось бы 39 лет. В день рождения артистки о ней напомнил Александр Панайотов, ее близкий друг.

Александр Панайотов — один из самых близких друзей Юлии Началовой. Когда артистки не стало, певец был шокирован.

«Мне очень не хватает наших бесед. Наших откровений. Мы всегда рассуждали о нашем предназначении на этом свете. Ты мне говорила, что я лучший. А я тебе — что ты легендарная», — написал Панайотов в своем Инстаграме через несколько месяцев после смерти Юлии.

Александру было очень сложно смириться с потерей близкой подруги, он и сейчас, спустя почти год, часто ее вспоминает. А сегодня, 31 декабря, Юлии исполнилось бы 39 лет.

Александр опубликовал в Инстаграме совместное фото с Началовой и подписал его просто и трогательно: «Ты... в сердце навсегда...» Также артист напомнил, что выступает за присвоение Юлии Началовой звания заслуженной артистки России, опубликовав хэштег #юлязаслуженная.

Ранее пиар-директор Началовой Анна Исаева призналась, что полностью поддерживает эту инициативу, хотя и отмечала: в России пока еще не было случая, чтобы звание заслуженного артиста вручали посмертно.