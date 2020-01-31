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Дженнифер Лопес в миниатюрном топе затмила Шакиру на пресс-конференции «Суперкубка»

50-летняя Джей Ло даст фору любой артистке. Даже Шакире! Лопес в белом и весьма откровенном костюме затмила рыжую 42-летнюю колумбийскую красавицу на пресс-конференции «Суперкубка».

Дженнифер Лопес и Шакира пообщались с журналистами в Майами и рассказали о том, что же случится на стадионе Hard Rock, когда две легендарные певицы выступят на «Суперкубке». Он, напомним, состоится уже в это воскресенье.

Джей Ло, не раскрывая никаких секретов, отметила, что зрители будут в восторге: «Много энергии и удовольствия — вот, что вы получите. Будут душевные моменты. Я думаю, мы затронем вообще все. Будет круто».

Впрочем, звезду мало кто слушал — большинство просто любовались ею: Дженнифер появилась на пресс-конференции в белом коротком топе и брюках такого же цвета. Все это великолепие не скрывало внушительную мускулатуру на торсе Джен, да и вырез на груди был многообещающим.

А вот Шакира пришла на пресс-конференцию, одетая более чем скромно: обычные темные джинсы и белая футболка с принтом. 

Различались даже прически певиц: у Лопес была идеальная укладка, а Шакира, кажется, вообще ничего не делала с волосами. И обычно это ей очень идет. Одно но: похоже, красавица решила стать более естественной, поэтому от былого блонда, который практически стал ее визитной карточкой, не осталось и следа. Теперь она рыжая. 

Что ж, с нетерпением ждем выступления Лопес и Шакиры на «Суперкубке». Вот и посмотрим, правдиво ли утверждение, что рыжие — бесстыжие.

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31 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @jlo, @shakira/Instagram
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Дженнифер Лопес, Шакира

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