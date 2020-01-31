Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Владимир Кузьмин показал снимки с венчания с женой, к которой лишь недавно вернулся от молодой любовницы

Пару месяцев назад Владимир Кузьмин принял решение прервать отношения с любовницей и вернуться к законной жене, с которой прожил около 20 лет. Супруга не просто приняла музыканта обратно, но и решилась закрепить свой союз с ним перед Богом. 
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова

В ноябре стало известно, что 64-летний Владимир Кузьмин и 37-летняя Екатерина Трофимова снова вместе. Супруги развелись в 2018-м, после почти двух десятилетий брака. 

Причиной тому стал роман музыканта с яхтсменкой Светланой Карпухиной, которая младше его на 37 лет. 

Судя по всему, Кузьмин осознал, какую ошибку совершил, разрушив свою семью. Вскоре он снова сделал Екатерине предложение и начал приготовления к свадьбе. 

Владимир Кузьмин
 

Поклонники активно следят за любовной историей пары и ждут скорого торжества. А 30 января стало известно, что экс-супруги уже успели совершить таинство венчания. 

В микроблоге Владимира появились снимки, сделанные во время церемонии. 

«Не тайно и не вчера», — кратко подписал кадры музыкант. 

Интернет-пользователи и знаменитые друзья принялись поздравлять влюбленных с важным событием. «Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья!» — написала под снимками Катя Лель. 

Напомним, Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова познакомились в 2000-м, когда девушке было всего 18 лет. Уже очень скоро они решили пожениться. За прошедшее время супруги так и не завели детей. 

Перейти к обсуждению


31 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @v.kuzmin_official/Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Владимир Кузьмин

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-01-20 13:14:00
1275
Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида
170 Комментариев
Гость 2020-01-21 07:42:00
233
Ещё раз убеждаюсь, что молодое поколение мужчин слабохарактерный и безответственные, поиграл называется в семью, родил ребенка, не понравилось, разошлись. Сейчас многие любят жить для себя, чтоб только его не трогали и ничего не предъявляли,эгоисты одним словом .
«Она увядала и деградировала»: как мужчина ушел в декрет вместо жены, из-за чего потом с ней развелся
264 Комментариев
Гость 2020-01-20 19:00:00
226
Плохой профайлер. Нигде не вижу отстраненности Питта. Явно не первый раз они видятся и общаются за последнее время, иначе в принципе не было бы такой встречи и объятий на камеру.Ничего не могу сказать про любовь и какое-то возрождение, но теплые чувства между ними точно есть. Оба выросли, прошли через многое. Люди в принципе меняются, и если у них и будут отношения, то совсем на новом уровне - без надрыва, ревности, скуки.
«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир
66 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.