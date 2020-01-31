Владимир Кузьмин показал снимки с венчания с женой, к которой лишь недавно вернулся от молодой любовницы

В ноябре стало известно, что 64-летний Владимир Кузьмин и 37-летняя Екатерина Трофимова снова вместе. Супруги развелись в 2018-м, после почти двух десятилетий брака.
Судя по всему, Кузьмин осознал, какую ошибку совершил, разрушив свою семью. Вскоре он снова сделал Екатерине предложение и начал приготовления к свадьбе.
Поклонники активно следят за любовной историей пары и ждут скорого торжества. А 30 января стало известно, что экс-супруги уже успели совершить таинство венчания.
«Не тайно и не вчера», — кратко подписал кадры музыкант.
Интернет-пользователи и знаменитые друзья принялись поздравлять влюбленных с важным событием. «Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья!» — написала под снимками Катя Лель.
Напомним, Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова познакомились в 2000-м, когда девушке было всего 18 лет. Уже очень скоро они решили пожениться. За прошедшее время супруги так и не завели детей.