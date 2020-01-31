Владимир Кузьмин показал снимки с венчания с женой, к которой лишь недавно вернулся от молодой любовницы

Пару месяцев назад Владимир Кузьмин принял решение прервать отношения с любовницей и вернуться к законной жене, с которой прожил около 20 лет. Супруга не просто приняла музыканта обратно, но и решилась закрепить свой союз с ним перед Богом.

Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова

В ноябре стало известно, что 64-летний Владимир Кузьмин и 37-летняя Екатерина Трофимова снова вместе. Супруги развелись в 2018-м, после почти двух десятилетий брака.

Причиной тому стал роман музыканта с яхтсменкой Светланой Карпухиной , которая младше его на 37 лет.

Судя по всему, Кузьмин осознал, какую ошибку совершил, разрушив свою семью. Вскоре он снова сделал Екатерине предложение и начал приготовления к свадьбе.

Поклонники активно следят за любовной историей пары и ждут скорого торжества. А 30 января стало известно, что экс-супруги уже успели совершить таинство венчания.

В микроблоге Владимира появились снимки, сделанные во время церемонии.

«Не тайно и не вчера», — кратко подписал кадры музыкант.



Интернет-пользователи и знаменитые друзья принялись поздравлять влюбленных с важным событием. «Красавцы! Очень рада за вас, дорогие Володя и Катюша! Абсолютного вам счастья!» — написала под снимками Катя Лель.

Напомним, Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова познакомились в 2000-м, когда девушке было всего 18 лет. Уже очень скоро они решили пожениться. За прошедшее время супруги так и не завели детей.