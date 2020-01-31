«Моя кошечка»: восточный «лев» Евгении Феофилактовой не оставил без внимания ее новые чувственные снимки

Евгения Феофилактова регулярно участвует в фотосессиях и делится результатами в соцсетях. Одним из первых новые кадры с красавицей комментирует ее возлюбленный Маджид Гиагиа, с которым у инстадивы сложились весьма запутанные отношения.

31 января 2020 · Текст: · Фото:

Евгения Феофилактова

Страсти в личной жизни Евгении Феофилактовой кипят нешуточные. Сценаристы сериала «Великолепный век» позавидовали бы таким сюжетным поворотам в истории романа инстадивы с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа.

Влюбленные готовились к свадьбе, а затем вдруг бурно разошлись. Недавно Феофилактова сообщила, что размолвка была временной, и в их отношениях вновь царит тишь да гладь.

31 января Евгения поделилась кадрами из новой черно-белой фотосессии. На стильных фотографиях Феофилактова чувственно приоткрывает рот, томно смотрит в сторону и сияет в прямом смысле этого слова. Даже кончик носа девушки поблескивает от нанесенного хайлайтера. 

Разумеется, Маджид не смог пройти мимо новых снимков своей возлюбленной и в свойственной ему манере осыпал ее комплиментами.

Евгения Феофилактова

«Детка, целую тебя, моя кошечка», — пришел в восторг восточный жених Феофилактовой. «И я тебя, мой лев», — незамедлительно ответила Евгения.

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Для новой фотосессии Евгения Феофилактова сделала необычный сияющий макияж

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Напомним, ранее Евгения Феофилактова сообщила, что избавилась от дорогого ей кольца. Поклонники предположили, что тем самым она отпустила прошлое и окончательно готова к новой сказочной жизни с Маджидом.

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