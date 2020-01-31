Страсти в личной жизни Евгении Феофилактовой кипят нешуточные. Сценаристы сериала «Великолепный век» позавидовали бы таким сюжетным поворотам в истории романа инстадивы с ливанским бизнесменом Маджидом Гиагиа.



Влюбленные готовились к свадьбе, а затем вдруг бурно разошлись. Недавно Феофилактова сообщила, что размолвка была временной, и в их отношениях вновь царит тишь да гладь.

31 января Евгения поделилась кадрами из новой черно-белой фотосессии. На стильных фотографиях Феофилактова чувственно приоткрывает рот, томно смотрит в сторону и сияет в прямом смысле этого слова. Даже кончик носа девушки поблескивает от нанесенного хайлайтера.

Разумеется, Маджид не смог пройти мимо новых снимков своей возлюбленной и в свойственной ему манере осыпал ее комплиментами.