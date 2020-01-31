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«Я всегда стараюсь поддерживать Алену»: Симона Юнусова затронула тему разводов и прокомментировала расставание Тимати и Шишковой

Мама Тимати старается быть откровенной со своими подписчиками и общается с ними даже на самые сложные темы. 31 января Симона Юнусова поделилась новыми подробностями своего развода с отцом рэпера, а также ответила на вопросы о расставании Тимати и Алены Шишковой.

Симона Черноморская развелась с Ильдаром Юнусовым в 1996 году, но то сложно время до сих пор вспоминает с болью в сердце. В последний день января звездная бабушка рассказала, как сыновья пережили уход отца из семьи. 

«Старшему было 9,5 лет, второму — 6. Казалось, что младший еще маленький, и я не очень за него беспокоилась, а оказалось совсем наоборот. Он переживал тяжелее и глубже...» — вспоминает мама Тимати.

Черноморская отметила, что Юнусов пообщался тогда с мальчиками и пообещал, что всегда будет для них опорой и поддержкой, но в столь юном возрасте детям было сложно это понять. 

Симона призналась, что совершила много ошибок, когда разводилась сама: «Новые тети и дяди своим появлением не заменяют маму и папу, они просто становятся друзьями или нет. Нельзя свою ревность и боль по несостоявшейся семье переносить на ребенка! Знаю это, так как сама ревновала очень».

  • Алена Шишкова, Симона Юнусова
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    Симона никогда не скрывала своей симпатии к бывшей возлюбленной старшего сына
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Подписчицы тут же спросили, как Алиса реагирует на то, что рядом с папой сейчас находится новая возлюбленная, а не ее мама. «Конечно переживает», — заявила Симона. Фолловерам стало интересно и то, помогла ли мама рэпера Алене Шишковой после их расставания с Тимати, и получили ответ: «Я всегда стараюсь поддерживать Алену». 

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31 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @simona280, @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Симона Юнусова

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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