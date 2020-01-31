«Я всегда стараюсь поддерживать Алену»: Симона Юнусова затронула тему разводов и прокомментировала расставание Тимати и Шишковой

Мама Тимати старается быть откровенной со своими подписчиками и общается с ними даже на самые сложные темы. 31 января Симона Юнусова поделилась новыми подробностями своего развода с отцом рэпера, а также ответила на вопросы о расставании Тимати и Алены Шишковой.

Симона Черноморская развелась с Ильдаром Юнусовым в 1996 году, но то сложно время до сих пор вспоминает с болью в сердце. В последний день января звездная бабушка рассказала, как сыновья пережили уход отца из семьи.

«Старшему было 9,5 лет, второму — 6. Казалось, что младший еще маленький, и я не очень за него беспокоилась, а оказалось совсем наоборот. Он переживал тяжелее и глубже...» — вспоминает мама Тимати.

Черноморская отметила, что Юнусов пообщался тогда с мальчиками и пообещал, что всегда будет для них опорой и поддержкой, но в столь юном возрасте детям было сложно это понять.

Симона призналась, что совершила много ошибок, когда разводилась сама: «Новые тети и дяди своим появлением не заменяют маму и папу, они просто становятся друзьями или нет. Нельзя свою ревность и боль по несостоявшейся семье переносить на ребенка! Знаю это, так как сама ревновала очень».

1 2 3 ... 10 Симона никогда не скрывала своей симпатии к бывшей возлюбленной старшего сына

Подписчицы тут же спросили, как Алиса реагирует на то, что рядом с папой сейчас находится новая возлюбленная, а не ее мама. «Конечно переживает», — заявила Симона. Фолловерам стало интересно и то, помогла ли мама рэпера Алене Шишковой после их расставания с Тимати, и получили ответ: «Я всегда стараюсь поддерживать Алену».

