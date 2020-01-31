«За оставшиеся годы мы успеем дать им больше, чем другие за всю жизнь»: жена Эммануила Виторгана высказалась о воспитании маленьких дочерей

Прошлым летом 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила актеру и его жене, 58-летней Ирине Млодик, дочь Клару. На тот момент супруги воспитывали годовалую дочь Этель.
К тому же, не так давно артист говорил, что они с избранницей планируют еще хотя бы раз испытать счастье родительства.
На днях звездные супруги стали героями программы «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия». Во время разговора с ведущим тема, конечно же, зашла о маленьких детях пары.
Также знаменитости заявили, что их абсолютно не задевает отношение пользователей соцсетей к их семье. Они не обращают внимания на критику, но зато всегда очень рады любым поздравлениям.
«Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь», — уверена Ирина Млодик. И с этим действительно не поспоришь: супруги постоянно ездят на отдых с дочерьми и ни в чем им не отказывают.