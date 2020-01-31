«За оставшиеся годы мы успеем дать им больше, чем другие за всю жизнь»: жена Эммануила Виторгана высказалась о воспитании маленьких дочерей

Интернет-пользователи постоянно осуждают Эммануила Виторгана, который не побоялся снова стать отцом в преддверии 80-летия. За актера решила публично заступиться его жена Ирина Млодик.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми

Прошлым летом 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила актеру и его жене, 58-летней Ирине Млодик, дочь Клару. На тот момент супруги воспитывали годовалую дочь Этель.

Хейтеры сразу же активизировались: неужели мужчина не понимает, что он может не дожить до совершеннолетия девочек?

К тому же, не так давно артист говорил, что они с избранницей планируют еще хотя бы раз испытать счастье родительства.

На днях звездные супруги стали героями программы «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия». Во время разговора с ведущим тема, конечно же, зашла о маленьких детях пары.

Виторган и Млодик признались, что им доставляет удовольствие проводить время с дочерьми и заботиться о них.

Также знаменитости заявили, что их абсолютно не задевает отношение пользователей соцсетей к их семье. Они не обращают внимания на критику, но зато всегда очень рады любым поздравлениям.

1 2 3 ... 10 Эммануила Виторгана постоянно критикуют за позднее отцовство

«Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь», — уверена Ирина Млодик. И с этим действительно не поспоришь: супруги постоянно ездят на отдых с дочерьми и ни в чем им не отказывают.