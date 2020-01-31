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«За оставшиеся годы мы успеем дать им больше, чем другие за всю жизнь»: жена Эммануила Виторгана высказалась о воспитании маленьких дочерей

Интернет-пользователи постоянно осуждают Эммануила Виторгана, который не побоялся снова стать отцом в преддверии 80-летия. За актера решила публично заступиться его жена Ирина Млодик. 
Эммануил Виторган, Ирина Млодик
Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми

Прошлым летом 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз. Суррогатная мать родила актеру и его жене, 58-летней Ирине Млодик, дочь Клару. На тот момент супруги воспитывали годовалую дочь Этель.

Хейтеры сразу же активизировались: неужели мужчина не понимает, что он может не дожить до совершеннолетия девочек?

К тому же, не так давно артист говорил, что они с избранницей планируют еще хотя бы раз испытать счастье родительства

Эммануил Виторган, Ирина Млодик

На днях звездные супруги стали героями программы «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия». Во время разговора с ведущим тема, конечно же, зашла о маленьких детях пары. 

Виторган и Млодик признались, что им доставляет удовольствие проводить время с дочерьми и заботиться о них. 

Также знаменитости заявили, что их абсолютно не задевает отношение пользователей соцсетей к их семье. Они не обращают внимания на критику, но зато всегда очень рады любым поздравлениям. 

«Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь», — уверена Ирина Млодик. И с этим действительно не поспоришь: супруги постоянно ездят на отдых с дочерьми и ни в чем им не отказывают. 

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31 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, @emmanuil_vitorgan/Instagram
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Эммануил Виторган, Ирина Млодик

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А как девочки потом будут жить их это не волнует, вот чистой воды эгоизм

  • Больше не дать.Неужели все остальные ничего не дают своим детям или мало дают?Глупости какие-то говорят

  • Девочкам потом травма будет,отец точно не доживёт до их совершеннолетия,а мать может и успеет.

  • Дедушка и бабушка играют в молодых родителей.

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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