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13-летняя Тоня Худякова показала всех своих бабушек и дедушек и заодно взрослый бордовый педикюр

Тоня Худякова поделилась редким семейным кадром, на котором запечатлена вся ее большая семья. Мы с большим интересом изучили не только родственников юной звезды, но и ее педикюр.

Семья Худяковых сейчас находится в Майами, а мы завистью смотрим на фото в Инстаграме Тони, на котором дружная компания позирует на яхте. 

«Редкая возможность оказаться на фотке с обеими бабушками и обоими дедушками», — подписала кадр Тоня.

Семье, каждый член которой избрал творческую профессию, действительно крайне редко удается побыть вместе. Константин и Павел Худяковы все время в разъездах из-за съемок, а Тоня профессионально занимается спортивными бальными танцами и часто из-за этого отсутствует дома. 

Плотный график не помешал звездному семейству собраться вместе на один день. В кадре нет мамы Тони, Корнелии Поляк, но лишь потому, что она выполняла роль фотографа. 

Подписчики Худяковой оценили стильные аутфиты представителей творческой династии — почти все члены семьи выбрали белый низ и полосатый верх. 13-летняя Тоня позировала без обуви, поэтому подписчики смогли разглядеть ее «взрослый» бордовый педикюр.

«Крепкого здоровья и безграничного счастья вам!», «Классное фото! Какая отличная команда собралась», «Всегда такая стильная и красивая», «Очень красивая семья, невероятно просто», — оценили снимок фолловеры.

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31 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @tonyahoodyakova/Instagram

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