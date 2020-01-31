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«Меня ожидает развод»: Айза Анохина рассказала о сложных отношениях с мужем

Айза Анохина неоднократно давала понять, что в отношениях с мужем у нее настал непростой период. Накопившиеся друг к другу претензии, вечное выяснение отношений, разные взгляды на воспитание детей... 31 января знаменитость призналась, что дело идет к разводу. 

Айза уже давно стала называть себя «всероссийской бывшей». Поклонники до сих пор ассоциируют телеведущую с ее экс-супругом Алексеем Долматовым, а новый брак громко трещит по швам. Знаменитость решила расставить все точки над i, выложив эмоциональный пост, посвященный разводу с Дмитрием Анохиным.

«Да, скорее всего меня ожидает развод... Да, мы общаемся и будем общаться с Димой! Мы партнеры, родители Элвиса, мы любим друг друга и мы все еще семья, но так как я стала понимать, что именно я хочу в своей жизни, я стала требовательной», — неоднозначно начала Айза.

Телеведущая призналась, что сейчас они с супругом работают над отношениями, пытаются вернуть былую легкость, предпринимают попытки выслушать взаимные претензии, хотя ей «иногда охота просто закрыть уши и не воспринимать его слова». 

«Все 5 лет я старалась быть идеальной женой, матерью, но где-то меня не хватило. Я не смогла отказаться от работы. Работа — моя страсть! И если мне предстоит делать выбор, то я выберу себя. Теперь я всегда буду выбирать себя и это не эгоизм!» — подытожила знаменитость.

Судя по всему, Айза собирается с головой погрузиться в работу, чтобы отвлечься от личных проблем. Точно неизвестно, получится ли у пары сохранить брак, но после таких заявлений создается ощущение, что пациент скорее мертв, чем жив.

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31 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @aizalovesam/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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