«Они не так близки»: инсайдер сообщил, что мать Меган Маркл не будет жить с дочерью и зятем в Канаде

На фоне родных Меган Маркл ее мать Дория всегда стояла особняком. Тихая и спокойная, она не стремилась к славе и не мелькала на телеэкранах, как ее экс-супруг Томас и падчерица Саманта. Она была единственной родственницей Меган, которая стала гостьей на ее свадьбе, и гордо улыбалась, видя, как дочь идет к алтарю. По слухам, даже принц Гарри обращается к теще за советом.
И тем не менее на днях инсайдеры сообщили изданию Us Weekly, что между матерью и дочерью вовсе не царит всеобъемлющая любовь.
Другой инсайдер поведал, что Дория, которая в настоящее время живет в Лос-Анджелесе вовсе не планирует переезжать в Канаду. Даже возможность подольше побыть со своей дочерью и внуком не заставят Рэгланд оставить родные пенаты.
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вместе с маленьким сыном Арчи сейчас наслаждаются спокойной жизнью в Канаде. Они перебрались в эту страну после того, как сложили с себя королевские полномочия. Это событие британцы назвали «Мегзит».