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«Они не так близки»: инсайдер сообщил, что мать Меган Маркл не будет жить с дочерью и зятем в Канаде

Известно, что из всех родственников герцогиня Сассекская поддерживает теплые отношения лишь со своей матерью Дорией Рэгланд. Но так ли они близки, как об этом пишут журналисты? 
Дория Рэгланд

На фоне родных Меган Маркл ее мать Дория всегда стояла особняком. Тихая и спокойная, она не стремилась к славе и не мелькала на телеэкранах, как ее экс-супруг Томас и падчерица Саманта. Она была единственной родственницей Меган, которая стала гостьей на ее свадьбе, и гордо улыбалась, видя, как дочь идет к алтарю. По слухам, даже принц Гарри обращается к теще за советом.

И тем не менее на днях инсайдеры сообщили изданию Us Weekly, что между матерью и дочерью вовсе не царит всеобъемлющая любовь. 

Дория Рэгланд
«Дория видела Меган раз или два в году, когда она снималась в ''Форс-мажорах'' в Торонто. Они вовсе не так близки, как все считают», — рассказал источник, близкий к окружению герцогини Сассекской. 

Другой инсайдер поведал, что Дория, которая в настоящее время живет в Лос-Анджелесе вовсе не планирует переезжать в Канаду. Даже возможность подольше побыть со своей дочерью и внуком не заставят Рэгланд оставить родные пенаты.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри вместе с маленьким сыном Арчи сейчас наслаждаются спокойной жизнью в Канаде. Они перебрались в эту страну после того, как сложили с себя королевские полномочия. Это событие британцы назвали «Мегзит».

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31 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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