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Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

В свете новых тенденций звезды все чаще публикуют снимки без косметики и фильтров. Как правило, они получают уйму комплиментов, но порой сталкиваются с волной критических замечаний. Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной.
Яна Кошкина

Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде. В своем Инстаграме актриса предстает непременно с идеальной укладкой и броским макияжем. Поэтому ее подписчики были изрядно удивлены, увидев девушку без грамма макияжа и фотошопа на новом снимке в Инстаграме.

В подписи к посту Яна рассказывала о салоне красоты, где ей сделали маникюр и педикюр. Но поклонники красавицы, судя по всему, обратили внимание на другое. Они никак не могли прийти в себя, когда увидели свою любимицу в столь непривычном естественном образе.

Яна Кошкина
«Я убеждена что женщина, несмотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной! Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить», — сообщила Яна.

С ней действительно не стали вступать в полемику. Вместо ожидаемой беседы о салонах красоты фолловеры принялись бомбардировать Яну критическими замечаниями, касавшимися ее внешности.

«Как такое можно было вообще выложить?», «Страшновато, удали», «Что с лицом?» — недоумевали подписчики. Сама Кошкина или реагировала на хейтерские комментарии с юмором, или игнорировала их.

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31 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @yana_koshkina_official/Instagram
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Яна Кошкина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Что то она такой плотный мейк постоянно делает. Неудивительно, что ее не узнали и не приняли

  • Без макияжа просто обычная, даже моложе выглядит

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