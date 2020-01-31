Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа

В свете новых тенденций звезды все чаще публикуют снимки без косметики и фильтров. Как правило, они получают уйму комплиментов, но порой сталкиваются с волной критических замечаний. Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной.

Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде. В своем Инстаграме актриса предстает непременно с идеальной укладкой и броским макияжем. Поэтому ее подписчики были изрядно удивлены, увидев девушку без грамма макияжа и фотошопа на новом снимке в Инстаграме.

В подписи к посту Яна рассказывала о салоне красоты, где ей сделали маникюр и педикюр. Но поклонники красавицы, судя по всему, обратили внимание на другое. Они никак не могли прийти в себя, когда увидели свою любимицу в столь непривычном естественном образе.

«Я убеждена что женщина, несмотря ни на что, должна быть всегда красивой и ухоженной! Надеюсь, никто не готов со мной в этом поспорить», — сообщила Яна.

С ней действительно не стали вступать в полемику. Вместо ожидаемой беседы о салонах красоты фолловеры принялись бомбардировать Яну критическими замечаниями, касавшимися ее внешности.

«Как такое можно было вообще выложить?», «Страшновато, удали», «Что с лицом?» — недоумевали подписчики. Сама Кошкина или реагировала на хейтерские комментарии с юмором, или игнорировала их.