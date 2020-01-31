Как выглядят актеры, которые сыграют принцессу Диану и принца Чарльза в мюзикле

История союза принца Чарльза и принцессы Дианы не раз становилась основой для книг и фильмов. Теперь об одной из самых знаменитых пар поставят мюзикл на Бродвее, и актеры, которые сыграют принца и принцессу Уэльских на сцене, уже выходят в свет.

31 января 2020 · Текст: · Фото:

принцесса Диана, принц Чарльз

Трагическая судьба принцессы Дианы и история ее брака с принцем Чарльзом по сей день будоражит умы множества поклонников. Ее незаурядный характер, ее готовность идти против рамок и безграничная любовь к людям привели к тому, что «народная принцесса» стала образцом для многих. 

Жизнь Дианы Спенсер легла в основу множества книг и кинолент — как документальных, так и художественных. Неудивительно, что не так давно стало известно о грядущей бродвейской постановке, премьера которой назначена на март 2020-го. Композитором мюзикла «Диана» стал клавишник рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан. Сюжет постановки расскажет о юности леди Спенсер и о ее браке с принцем Чарльзом. 

Примечательно, что мюзикл будет заканчиваться не смертью «королевы людских сердец». Создатели решили поставить поставить точку на расставании принца и принцессы Уэльских. Среди персонажей, которые появятся в постановке, указаны не только представители королевской семьи, но также и преданный бывший дворецкий Дианы Пол Баррел, ее экс-возлюбленный Джеймс Хьюитт и королевский биограф Эндрю Мортон. Непременно появится и Камилла Паркер Боулз.

Роль принцессы Дианы получила 32-летняя британская актриса Джинна де Ваал. На ее счету работы в мюзиклах Wicked и Kinky Boots. Чарльза на сцене воплотит Роу Хартэмпф, который появлялся в сериалах «Подпольная империя» и «Пэн Американ».

В настоящее время артисты готовятся к премьере мюзикла и часто выходят в свет. Недавно они выступили в отеле Lotte New York Palace в Нью-Йорке, где представили несколько песен из постановки. По словам Джинны, для нее стало большой честью сыграть человека, который был так любим народом.

...

История любви и расставания принцессы Дианы и принца Чарльза отправляется на Бродвей

1 из 10

Поклонники британской королевской семьи отнеслись к новости по-разному. Одни уже начали мониторить сайты продаж билетов, а другие решили, что актеры не очень похожи на свои прототипы. С другой стороны, в мюзиклах всегда в первую очередь ценили умение петь, а голосом Джинна точно не обделена.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633