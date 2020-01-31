«Дерзкая и классная»: по мнению зрителей, Ксения Милас легко затмила Елену Летучую в новом сезоне «Ревизорро»

Ксения Милас покорила зрителей телеканала «Пятница», став новой ведущей шоу «Ревизорро». У Елены Летучей появилась достойная замена.

На телеканале «Пятница» недавно вышла первая серия нового сезона «Ревизорро», ведущей которого стала Ксения Милас, экс-участница шоу «Пацанки».

Поклонники Ксении были уверены, что она идеально подойдет на роль главного ревизора страны — еще на «Пацанках» она отличалась прямолинейностью и открытостью. И они оказались правы!

В первой серии Милас отправилась инспектировать заведения Костромы, одно из них — скандально известное. В кафе «Метелица» в 2014 году избили Елену Летучую и ее съемочную группу.

Ксению приняли более радушно, а вот в ресторане «Крысиная нора» Милас пришлось отстаивать свое. И сделала она это на высшем уровне. Фанаты шоу остались в невероятном восторге.

«Смотрела и не хотела, чтобы это заканчивалось. Милас прекрасна, все говорит по фактам, язык подвешен, молодец», «Она очень приятная, образованная, жесткая как надо. Я одобряю такой выбор ведущей», «Вот с таким вот стержнем и характером нужен ведущий для этой программы», — писали зрители в комментариях.

А многие даже отметили, что Милас справляется со своей задачей намного круче Елены Летучей. «Ксения Милас мне нравится гораздо больше Летучей, уж извините. Я готова это пересматривать».

Кажется, на этот раз «Ревизорро» нашел достойную ведущую, за которой будет интересно наблюдать.