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«Дерзкая и классная»: по мнению зрителей, Ксения Милас легко затмила Елену Летучую в новом сезоне «Ревизорро»

Ксения Милас покорила зрителей телеканала «Пятница», став новой ведущей шоу «Ревизорро». У Елены Летучей появилась достойная замена.

На телеканале «Пятница» недавно вышла первая серия нового сезона «Ревизорро», ведущей которого стала Ксения Милас, экс-участница шоу «Пацанки».

Поклонники Ксении были уверены, что она идеально подойдет на роль главного ревизора страны — еще на «Пацанках» она отличалась прямолинейностью и открытостью. И они оказались правы!

В первой серии Милас отправилась инспектировать заведения Костромы, одно из них — скандально известное. В кафе «Метелица» в 2014 году избили Елену Летучую и ее съемочную группу.

Ксению приняли более радушно, а вот в ресторане «Крысиная нора» Милас пришлось отстаивать свое. И сделала она это на высшем уровне. Фанаты шоу остались в невероятном восторге.

«Смотрела и не хотела, чтобы это заканчивалось. Милас прекрасна, все говорит по фактам, язык подвешен, молодец», «Она очень приятная, образованная, жесткая как надо. Я одобряю такой выбор ведущей», «Вот с таким вот стержнем и характером нужен ведущий для этой программы», — писали зрители в комментариях.

А многие даже отметили, что Милас справляется со своей задачей намного круче Елены Летучей. «Ксения Милас мне нравится гораздо больше Летучей, уж извините. Я готова это пересматривать».

Кажется, на этот раз «Ревизорро» нашел достойную ведущую, за которой будет интересно наблюдать.

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31 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @official_milas, @elenapegas/Instagram, Телеканал ПЯТНИЦА/Youtube.com
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Елена Летучая

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Из этой девушки вышел бы очень привлекательный юноша.

  • А она и так вроде того, почти юноша.

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