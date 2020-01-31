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«Я ее всю жизнь искал»: признания стендапера Щербакова в любви своей жене разбередили душу россиянкам

Алексей Щербаков стал звездой Сети и всех домохозяек страны, не прилагая к этому никаких усилий. Все, что нужно было сделать, это просто иметь смелость публично признаться в любви к своей жене.

До того, как Алексей Щербаков дал интервью Юрию Дудю, многие считали его самым пошлым сексистом в российском стендапе. После — все женщины страны, которые уже успели посмотреть выпуск, изменили свое мнение на 180 градусов и безоговорочно влюбились в комика.

Все дело в том, что Алексей не постеснялся публично признаться в любви своей жене Елене, с которой они живут душа в душу уже 10 лет. Щербаков рассказал, что влюбился в будущую супругу еще в 8 классе.

«Я бегал всю школу за ней. Говорил: ''У нас будет сын, обязательно. Мы с тобой поженимся''. Она отвечала: ''Все, не говори ерунду. Давай, отвали, Щербаков''. И все перевернулось. Я поступал в институт вместе с ней, чтобы быть рядом, но не поступил, потому что я тупой», — рассказал комик.

Алексей также заявил, что категорически не одобряет расхожее мнение о том, что любовь живет три года: «У нас уже десять лет будет сейчас. И я каждый раз, когда ее вижу — у меня тот же трепет, как в школе. Такое не может пройти. Если кто-то разлюбил, значит ничего и не было. Я ее просто обожаю».

Слова Щербакова растрогали пользователей Сети. В Инстаграме репостят сотни постов с видео, на котором Алексей рассказывает о жене. А под выпуском на YouTube появились комментарии: «Единственный выпуск, который посмотрел полностью. Леха офигенный!», «Спасибо, Юра, что разубедил меня в том, что Щербаков — полный дебил».

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31 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @shcherbakov_alexei/Instagram, Vk.com, вДудь/Youtube.com

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Счастливая женщина- его жена. По его выступлениям я сразу поняла, что он классный.

  • надо отдать должное его женщине - она была с ним - поддерживала с самого начала! Ведь известным он стал совсем не давно . Да и он не потерял голову от славы и денег - уважение таким людям

  • Чистый, искренный-вымирающий вид.

  • Мне так приятно было слушать то как он отозвался о жене,блиииин,я о ней всю жизнь мечтал, со школы люблю,просто посмотрите его интервью!

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