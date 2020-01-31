«Я ее всю жизнь искал»: признания стендапера Щербакова в любви своей жене разбередили душу россиянкам

До того, как Алексей Щербаков дал интервью Юрию Дудю, многие считали его самым пошлым сексистом в российском стендапе. После — все женщины страны, которые уже успели посмотреть выпуск, изменили свое мнение на 180 градусов и безоговорочно влюбились в комика.
Все дело в том, что Алексей не постеснялся публично признаться в любви своей жене Елене, с которой они живут душа в душу уже 10 лет. Щербаков рассказал, что влюбился в будущую супругу еще в 8 классе.
Алексей также заявил, что категорически не одобряет расхожее мнение о том, что любовь живет три года: «У нас уже десять лет будет сейчас. И я каждый раз, когда ее вижу — у меня тот же трепет, как в школе. Такое не может пройти. Если кто-то разлюбил, значит ничего и не было. Я ее просто обожаю».
Слова Щербакова растрогали пользователей Сети. В Инстаграме репостят сотни постов с видео, на котором Алексей рассказывает о жене. А под выпуском на YouTube появились комментарии: «Единственный выпуск, который посмотрел полностью. Леха офигенный!», «Спасибо, Юра, что разубедил меня в том, что Щербаков — полный дебил».