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Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина разоткровенничалась в беседе с Аллой Довлатовой и рассказала о своем старшей сыне. Мальчика, которому сейчас уже 14 лет,  гимнастка родила от мужа Веры Глаголевой.

Гимнастка Светлана Хоркина воспитывает двоих сыновей: старшего Святослава она родила в 2005-м, а младшего Ивана — в конце прошлого года. 41-летняя спортсменка крайне редко говорит о личной жизни, но на днях сделала исключение.

Хоркина рассказала о старшем сыне, которого родила от мужа Веры Глаголевой Кирилла Шубского. Гимнастка рассказала, что мальчик всерьез увлекается спортом. 

«У Святослава коричневый пояс по тхэквондо. А недавно он мне заявил: ''Мама, мне нравится теперь баскетбол''. Но никто не брал его уже в секцию. Я пристроила его в обычную общеобразовательную школу в секцию баскетбола. Ему очень нравится», — рассказала гимнастка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Однако связывать свою жизнь со спортом мальчик не собирается. Святослав мечтает стать дипломатом, а это значит, что ему самое время налегать на учебу.

«Время стремительно летит. К нему сейчас пристальное внимание. Какая-то дипломатическая история сейчас там. Сначала он хотел быть научным изобретателем, потом айтишником. А вот теперь хочет быть дипломатом», — уточнила Светлана.

Напомним, Светлана Хоркина родила Святослава в Америке. Гимнастка не афишировала свои отношения с бизнесменом, которые продлились восемь лет и закончились вскоре после рождения ребенка. 

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31 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото ТАСС
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Светлана Хоркина

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • То есть это уже не секрет Полишинеля? Так-то все знали, но вслух не говорили (про отцовство и роман).

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