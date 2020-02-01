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Наталья Ветлицкая вышла на сцену впервые за 17 лет

После того, как Наталья Ветлицкая объявила о возвращении в шоу-бизнес, многие с нетерпением ждали появления певицы на сцене. На днях она выступила на юбилейном концерте Дмитрия Маликова, с которым ее связывали романтические отношения, и сорвала бурные аплодисменты.
Наталья Ветлицкая

31 января Наталья Ветлицкая впервые за долгое время вышла на сцену, выступив на концерте в честь 50-летия Дмитрия Маликова в «Крокус Сити Холле». Для этого мероприятия певица выбрала сияющее розовое платье и подчеркнула талию широким черным поясом.

Примечательно, что на юбилее певца Ветлицкая исполнила знаменитую песню «Душа». Как признавалась артистка в одном из интервью, этот хит Дмитрий, с которым она в прошлом состояла в романтических отношениях на протяжении трех лет, подарил ей на день рождения. Более того, песню звезда считала одним из лучших подарков в ее жизни. Неудивительно, что, завершив выступление, артистка обратилась к юбиляру.

«Дима, люблю тебя. Счастлива, благодарю Бога за то, что встретилась с тобой в этой жизни. Ты такой хороший, такой талантливый», — заметила певица. 

Дмитрий был очень тронут этими теплыми словами. Певец поблагодарил экс-возлюбленную, пожелал ей удачи и сообщил, что ждет ее большого концерта.

  • Наталья Ветлицкая
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    В середине двухтысячных Наталья Ветлицкая исчезла из мира российского шоу-бизнеса
    Смотреть галерею

Напоминаем, недавно Наталья Ветлицкая объявила о триумфальном возвращении на сцену. Она планирует несколько масштабных концертных выступлений осенью и гастрольный тур.

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01 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @n_vetlitskaya, @omarbayramov/Instagram, Persona Stars
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Наталья Ветлицкая

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • насчет триумфального возвращения она загнула, конечно) прям Селин Дион, не меньше. Кому она нужна?

  • Никого время не щадит! А ведь совсем недавно еще такая красотка была в клипах!

  • Как вышла, так и зашла обратно

  • proshlo ee vremy!

  • Она под фанеру пела или мне все же показалось?

  • Красотка. Приятно на нее смотреть.

  • Сколько бы розового она на себя не натягивала, моложе она от этого не станет. Выглядит очень искусственно, жалко, особенно эти унитарные зубы.

  • Наталья, не обращай внимание на негативные комментарии, продолжай в том же духе.

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