Наталья Ветлицкая вышла на сцену впервые за 17 лет

После того, как Наталья Ветлицкая объявила о возвращении в шоу-бизнес, многие с нетерпением ждали появления певицы на сцене. На днях она выступила на юбилейном концерте Дмитрия Маликова, с которым ее связывали романтические отношения, и сорвала бурные аплодисменты.

31 января Наталья Ветлицкая впервые за долгое время вышла на сцену, выступив на концерте в честь 50-летия Дмитрия Маликова в «Крокус Сити Холле». Для этого мероприятия певица выбрала сияющее розовое платье и подчеркнула талию широким черным поясом.

Примечательно, что на юбилее певца Ветлицкая исполнила знаменитую песню «Душа». Как признавалась артистка в одном из интервью, этот хит Дмитрий, с которым она в прошлом состояла в романтических отношениях на протяжении трех лет, подарил ей на день рождения. Более того, песню звезда считала одним из лучших подарков в ее жизни. Неудивительно, что, завершив выступление, артистка обратилась к юбиляру.

«Дима, люблю тебя. Счастлива, благодарю Бога за то, что встретилась с тобой в этой жизни. Ты такой хороший, такой талантливый», — заметила певица.

Дмитрий был очень тронут этими теплыми словами. Певец поблагодарил экс-возлюбленную, пожелал ей удачи и сообщил, что ждет ее большого концерта.

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Напоминаем, недавно Наталья Ветлицкая объявила о триумфальном возвращении на сцену. Она планирует несколько масштабных концертных выступлений осенью и гастрольный тур.