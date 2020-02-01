Наталья Ветлицкая вышла на сцену впервые за 17 лет

31 января Наталья Ветлицкая впервые за долгое время вышла на сцену, выступив на концерте в честь 50-летия Дмитрия Маликова в «Крокус Сити Холле». Для этого мероприятия певица выбрала сияющее розовое платье и подчеркнула талию широким черным поясом.
Примечательно, что на юбилее певца Ветлицкая исполнила знаменитую песню «Душа». Как признавалась артистка в одном из интервью, этот хит Дмитрий, с которым она в прошлом состояла в романтических отношениях на протяжении трех лет, подарил ей на день рождения. Более того, песню звезда считала одним из лучших подарков в ее жизни. Неудивительно, что, завершив выступление, артистка обратилась к юбиляру.
Дмитрий был очень тронут этими теплыми словами. Певец поблагодарил экс-возлюбленную, пожелал ей удачи и сообщил, что ждет ее большого концерта.
Напоминаем, недавно Наталья Ветлицкая объявила о триумфальном возвращении на сцену. Она планирует несколько масштабных концертных выступлений осенью и гастрольный тур.