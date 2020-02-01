61-летняя Ольга Зарубина собирается замуж за мужчину, с которым еще ни разу не встречалась

Недавно Ольга Зарубина поделилась радостными новостями. У нее появился обеспеченный поклонник, который настроен весьма решительно. Он обещает звезде устроить пышную свадьбу, о которой она раньше не могла и мечтать.

1 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Ольга Зарубина

Совсем недавно Ольга Зарубина переживала из-за того, что с ней жестоко обошелся интернет-аферист, который притворялся артистом Григорием Делиевым и играл ее чувствами.

Как оказалось, актриса и певица уже оправилась от переживаний. У нее появился новый ухажер, с которым экс-супруга Александра Малинина также познакомилась в Сети. 

«Он в меня влюбился, как говорится, по уши. Мы познакомились в социальных сетях. Когда начали общаться, у него просто крышу снесло. Он почти мой ровесник, достаточно обеспеченный. Но главное — меня любит», — призналась Зарубина в интервью изданию «Собеседник».

Звезда сообщила, что их отношения развиваются стремительно. Они много общаются в соцсетях, но пока что ни разу не виделись. Впрочем, избранник Зарубиной обещает все исправить и собирается вскоре к ней приехать. Он живет за границей, но много лет проработал в России, так что языковой барьер не становится помехой для артистки и ее кавалера.

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Ольга Зарубина трижды выходила замуж

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«Он мечтает о пышной свадьбе, с фатой и белым платьем. Такого торжества, кстати, в моей жизни еще не было. У меня всегда все было скромно», — заметила Ольга. Артистка призналась, что ежедневно слышит комплименты от возлюбленного, и для нее это немного непривычно, но очень приятно.

Комментарии

3
под именем
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  • Ну какой серьезный мужчина будет мечтать в 60 лет о пышной свадьбе и возрастной невесте в фате!
  • На те же грабли. Над ней явно издеваются или придумала. На Дом 2 ей надо, любовь искать, на виду, платят, скандалы-интриги. Все как она любит.
  • Красивая женщина, но, видимо, так устала от одиночества, бытовой неустроенности и безденежья, что ведет себя смешно на публику.

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