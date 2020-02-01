Совсем недавно Ольга Зарубина переживала из-за того, что с ней жестоко обошелся интернет-аферист, который притворялся артистом Григорием Делиевым и играл ее чувствами.



Как оказалось, актриса и певица уже оправилась от переживаний. У нее появился новый ухажер, с которым экс-супруга Александра Малинина также познакомилась в Сети.

«Он в меня влюбился, как говорится, по уши. Мы познакомились в социальных сетях. Когда начали общаться, у него просто крышу снесло. Он почти мой ровесник, достаточно обеспеченный. Но главное — меня любит», — призналась Зарубина в интервью изданию «Собеседник».

Звезда сообщила, что их отношения развиваются стремительно. Они много общаются в соцсетях, но пока что ни разу не виделись. Впрочем, избранник Зарубиной обещает все исправить и собирается вскоре к ней приехать. Он живет за границей, но много лет проработал в России, так что языковой барьер не становится помехой для артистки и ее кавалера.