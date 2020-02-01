Елизавета II сделала принцессе Беатрис поистине королевский подарок на свадьбу

Когда принц Эндрю ошарашил семью (да и всю Великобританию впридачу) скандальным интервью о дружбе с печально известным Джеффри Эпштейном, принцесса Беатрис, по сообщениям инсайдеров, сильно горевала. Она переживала, что теперь ей тоже вслед за отцом придется оставить королевские обязанности, ведь глава семьи бросил тень на репутацию Йорков.

Злые языки утверждали, что теперь Беатрис может и не мечтать о пышной свадьбе со своим женихом-миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Принцессу якобы ждало скромное торжество в уединенном замке или вовсе за границей.