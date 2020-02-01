Елизавета II сделала принцессе Беатрис поистине королевский подарок на свадьбу

После того, как принц Эндрю по настоянию матери сложил с себя полномочия, пышная свадьба принцессы Беатрис висела на волоске. Как оказалось, монаршей особе не стоило переживать — Елизавета II решила подбодрить внучку особым сюрпризом.

1 февраля 2020 · Текст: · Фото:

принцесса Беатрис

Когда принц Эндрю ошарашил семью (да и всю Великобританию впридачу) скандальным интервью о дружбе с печально известным Джеффри Эпштейном, принцесса Беатрис, по сообщениям инсайдеров, сильно горевала. Она переживала, что теперь ей тоже вслед за отцом придется оставить королевские обязанности, ведь глава семьи бросил тень на репутацию Йорков.

Злые языки утверждали, что теперь Беатрис может и не мечтать о пышной свадьбе со своим женихом-миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Принцессу якобы ждало скромное торжество в уединенном замке или вовсе за границей.

принцесса Беатрис, Елизавета II

Но, как рассказал один из друзей принцессы изданию Daily Mail, девушка тревожилась зря. Елизавета II предложила внучке устроить свадьбу в Букингемском дворце. Между прочим, это будет первое подобное празднество со времен сказочного торжества принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011!

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл, а также принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк сочетались браком в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

«Беатрис была в восторге. Она горячо поблагодарила королеву за такой подарок», — сообщил один из приятелей принцессы.

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Принцесса Беатрис пребывает в отличном настроении

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Дело за малым: осталось объявить дату свадьбы, которая пока остается загадкой. Кстати, принцесса Беатрис пригласила на торжество экс-невесту Эдоардо и их общего сына. Правда, поклонники сомневаются, что девушку отведет к алтарю ее отец Эндрю, который после скандала предпочитает пореже показываться на людях.

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Комментарии

3
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  • А то писали, что королева никого не любит. Вон как настоящая Бабушка устроит внучке праздник, да ещё какой
  • А, так дату не объявляли еще ....
  • Кто-то еще сомневался, что снятие королевских полномочий "такое страшное наказание"?:))))) И толку за них держаться, когда все равно свадьба во дворце, отсутствие статьи в суде и богатая жизнь при поддержке королевы?:))

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