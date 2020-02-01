Звездный визажист Гоар Аветисян впервые станет матерью

Гоар Аветисян поделилась радостными новостями в своем Инстаграме, сообщив, что ждет первенца. Она давно мечтала о ребенке, и через несколько месяцев ее желание осуществится.

В конце декабря 2018 года стало известно, что Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Вагиком Мартиросяном после двух лет брака. Поклонники считают, что развод повлиял на знаменитость положительно — она сильно похудела и сейчас получает множество комплиментов от своих поклонников.

Впрочем, не так давно некоторым зорким фанатам показалось, что девушка вновь немного поправилась. Как оказалось, дело вовсе не во вкусностях. 31 января в своем Инстаграме Гоар Аветисян сообщила, что она впервые станет матерью. Девушка разместила красивый снимок, на котором красноречиво касается округлившегося живота.

«Спасибо, Господи, за то, что осуществляешь самые несбыточные мечты», — написала девушка. Она сопроводила свое послание эмодзи-сердцами.

В комментариях фолловеры поздравили Гоар и пожелали ей легких родов. Среди тех, кто выразил свою радость по поводу события, были дизайнер Белла Потемкина и фигуристка Евгения Медведева.



Некоторых поклонников, правда, изумило, что визажист так редко упоминает своего избранника и скрывает его лицо на фотографиях. Подписчики не сдержали любопытства и поинтересовались, вышла ли их любимица замуж?

Гоар не стала томить своих подписчиков и честно ответила: «Скромно посидели. Я много раз говорила, что не хочу свадьбу. Просто хочу быть счастливой». Судя по последним постам в соцсетях, сейчас визажист действительно довольна жизнью.

