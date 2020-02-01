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Звездный визажист Гоар Аветисян впервые станет матерью

Гоар Аветисян поделилась радостными новостями в своем Инстаграме, сообщив, что ждет первенца. Она давно мечтала о ребенке, и через несколько месяцев ее желание осуществится.
Гоар Аветисян

В конце декабря 2018 года стало известно, что Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Вагиком Мартиросяном после двух лет брака. Поклонники считают, что развод повлиял на знаменитость положительно — она сильно похудела и сейчас получает множество комплиментов от своих поклонников.

Впрочем, не так давно некоторым зорким фанатам показалось, что девушка вновь немного поправилась. Как оказалось, дело вовсе не во вкусностях. 31 января в своем Инстаграме Гоар Аветисян сообщила, что она впервые станет матерью. Девушка разместила красивый снимок, на котором красноречиво касается округлившегося живота.

Гоар Аветисян
«Спасибо, Господи, за то, что осуществляешь самые несбыточные мечты», — написала девушка. Она сопроводила свое послание эмодзи-сердцами.

В комментариях фолловеры поздравили Гоар и пожелали ей легких родов. Среди тех, кто выразил свою радость по поводу события, были дизайнер Белла Потемкина и фигуристка Евгения Медведева.

Некоторых поклонников, правда, изумило, что визажист так редко упоминает своего избранника и скрывает его лицо на фотографиях. Подписчики не сдержали любопытства и поинтересовались, вышла ли их любимица замуж?

Гоар не стала томить своих подписчиков и честно ответила: «Скромно посидели. Я много раз говорила, что не хочу свадьбу. Просто хочу быть счастливой». Судя по последним постам в соцсетях, сейчас визажист действительно довольна жизнью.

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01 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @goar_avetisyan/Instagram

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