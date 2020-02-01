«Маленький сердцеед»: Анастасия Решетова рассказала, каким замечательным растет Ратмир

Анастасии Решетовой в прошлом говорили, что первые месяцы материнства могут стать настоящим адом. На днях бизнесвумен сообщила, что с ней подобного не случилось. Ведь у ее сына Ратмира просто ангельский характер.

1 февраля Анастасия Решетова разместила новый пост в своем Инстаграме. Бизнесвумен радует подписчиков своими снимками и делится жизненными взглядами. С недавних пор профиль Решетовой превратился в настоящий «мамский блог», ведь она все чаще и чаще пишет о своем маленьком сыне Ратмире.

Не стал исключением и новый пост. Анастасия заметила, что ребенок не доставляет ей никаких хлопот. И от материнства возлюбленная Тимати получает сплошное удовольствие. По словам знаменитости, Ратмир растет покладистым и спокойным мальчиком.

«У нас Тимурыч наоборот выступает в роли антидепрессанта. Веселит нас, расслабляет. Ночью с нами спит, как взрослый мужик — не просыпаясь, почти не капризничает, все время улыбается, играет и заигрывает со всеми. У нас растет маленький сердцеед», — сообщила Анастасия.

Многих поклонников изумило, что малыш не просыпается по ночам, и они поинтересовались у Анастасии, как обстоят дела с ночными кормлениями? На что Решетова ответила: «Ему хватает. Он не хочет. Все в шоке».



После этого признания у фолловеров не осталось сомнений, что Решетовой удивительно повезло. «Ох, как это прекрасно, когда мама кайфует от материнства», «У такой мамы с красивой улыбкой только такой и может быть малыш», — восхитились подписчики.



Правда, были в комментариях и некоторые скептики, которые посоветовали Анастасии не обольщаться. Ведь вскоре у мальчика начнут резаться зубы, и тогда покой ей будет только сниться.