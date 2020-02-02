35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

От зорких глаз поклонников и журналистов не укрылось, что Марина Кравец скрывает под свободным платьем заметно округлившийся живот. Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым.

Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни. Она даже совместные снимки с супругом Аркадием Водаховым публикует редко. Неудивительно, что и о первой беременности Марина не стала сообщать фолловерам.



Поклонники обо всем догадались, увидев видео с корпоратива одной крупной сети магазинов, где Кравец выступила в качестве ведущей. Вместе с ней на сцене был актер Михаил Башкатов. И именно его инстаграм-истории навели фолловеров Марины и журналистов на мысль, что она готовится стать мамой.

Несмотря на то, что звезда надела платье свободного кроя с завышенной талией, на некоторых кадрах заметен ее округлившийся живот.

Теперь многочисленные поклонники знаменитости ждут, когда она официально сообщит о своем интересном положении, чтобы поздравить ее в комментариях.

Напомним, что в 2013 году Марина вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым встречалась 6 лет. Супруг Кравец является ее креативным продюсером и входит в авторский состав Comedy Club.