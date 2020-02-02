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35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью

От зорких глаз поклонников и журналистов не укрылось, что Марина Кравец скрывает под свободным платьем заметно округлившийся живот. Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым.
Марина Кравец

Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни. Она даже совместные снимки с супругом Аркадием Водаховым публикует редко. Неудивительно, что и о первой беременности Марина не стала сообщать фолловерам.

Поклонники обо всем догадались, увидев видео с корпоратива одной крупной сети магазинов, где Кравец выступила в качестве ведущей. Вместе с ней на сцене был актер Михаил Башкатов. И именно его инстаграм-истории навели фолловеров Марины и журналистов на мысль, что она готовится стать мамой.

Марина Кравец
Несмотря на то, что звезда надела платье свободного кроя с завышенной талией, на некоторых кадрах заметен ее округлившийся живот.

Теперь многочисленные поклонники знаменитости ждут, когда она официально сообщит о своем интересном положении, чтобы поздравить ее в комментариях.

Напомним, что в 2013 году Марина вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым встречалась 6 лет. Супруг Кравец является ее креативным продюсером и входит в авторский состав Comedy Club.

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02 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @bashkatovmisha, @yellohood, @marinakravets/Instagram
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Марина Кравец

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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Гость 2020-01-21 07:42:00
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