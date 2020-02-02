«Некрасивая, обыкновенная»: Екатерина Климова вспомнила себя 18-летнюю

Глядя на Екатерину Климову, сложно поверить, что когда-то она не считала себя красивой. Звезда призналась, что ее путь к обретению индивидуальности был долог и тернист, и показала фото, на котором запечатлена 18-летней.

2 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Екатерина Климова

2 февраля Екатерина Климова разместила новый пост в своем Инстаграме. Актриса, которая недавно порадовала поклонников своими снимками разных лет в день 42-летия, показала архивный кадр, на котором запечатлена совсем юной девушкой. Нежная улыбка, брови вразлет, густые кудри — так Климова выглядела в 18.

Екатерина Климова

От поклонников не укрылось, что в нескольких местах фотография была смята и порвана. Звезда объяснила, почему так произошло. Оказалось, она в юности не была довольна собственной внешностью и даже порывалась выбросить снимок.

«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано.... ''Некрасивая, обыкновенная я какая-то!...'' Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме», — сообщила Екатерина.

В комментариях фолловеры заметили, что Климова — одна из самых красивых актрис, и ее мама правильно поступила, что сохранила такой замечательный снимок. Они порекомендовали восстановить фотографию, благо сейчас есть возможность это сделать.

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Екатерина Климова восхищает многих своей красотой

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«Красавица! Причем естественная от природы, а не от пластики», «Прекрасная Катя Климова. Юная, улыбчивая, глаза сияют, локоны вьются. Сплошное очарование!» — писали пользователи Сети.

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Комментарии

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  • Слишком много самолюбования у этой Кати.
  • Снимок чудесный! Катерина красавица и в молодости, и сейчас. В том числе, красива душой. Молодец мама, что сохранила фото
  • Конечно она считалась дурнушкой, потому что в Щепке она училась с потрясающими красавицами. Из них многие очень удачно устроились в жизни, не такие неприкаянный как Катюша
  • Если детально внешность разбирать, то красавицей ее сложно назвать, особенно нос-картошка неудачен, но в целом она очень милая и привлекательная. Ну и выглядит, конечно, супер для своего возраста👍🏻

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