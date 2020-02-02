От поклонников не укрылось, что в нескольких местах фотография была смята и порвана. Звезда объяснила, почему так произошло. Оказалось, она в юности не была довольна собственной внешностью и даже порывалась выбросить снимок.

«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано.... ''Некрасивая, обыкновенная я какая-то!...'' Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме», — сообщила Екатерина.

В комментариях фолловеры заметили, что Климова — одна из самых красивых актрис, и ее мама правильно поступила, что сохранила такой замечательный снимок. Они порекомендовали восстановить фотографию, благо сейчас есть возможность это сделать.