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В Сети обсуждают странную историю, произошедшую с дочерью Любови Успенской

В последнем выпуске программы «Звезды сошлись» Татьяна, дочь Любови Успенской, поделилась пугающими откровениями о родительнице. По словам девушки, мать ужасно с ней обращалась. Впрочем, звезда быстро прокомментировала ситуацию.
Татьяна Плаксина, Любовь Успенская

Новый выпуск программы «Звезды сошлись» на НТВ произвел в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, рассказала, что знаменитая мать жестоко с ней обращалась. 

В студии подчеркнули: девушка сама позвонила в редакцию и попросила о помощи, так как хотела выбраться «из этого ада». По словам дочери певицы, мать поднимала на наследницу руку и угрожала ей. Кроме того, Плаксина утверждала, что ее против воли отправили в наркологическую клинику в Таиланде.

Многих в студии изумило, что Любовь Успенская, которую сама Татьяна называла любящей матерью, могла так отнестись к собственному ребенку.

Как утверждает наследница звезды шансона, основной конфликт произошел из-за племянника Любови Залмановны, который длительное время живет с ними. Он занял этаж, который ранее занимала Татьяна, а девушку переселили в комнату поменьше. Слово за слово, мать и дочь поссорились, и Плаксина ушла из дома.

На днях сама Любовь Успенская опровергла все сказанное дочерью, а Татьяна это подтвердила.

«Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь — это моя муза!» — рассказала певица в интервью «СтарХиту».

В сентябре 2018 года с Татьяной произошло ужасное несчастье: она попала в аварию, упав с велосипеда, и получила множество травм, включая двусторонний перелом челюсти и перелом ребра. Недавно певица рассказала, что душевное состояние ее дочери пошатнулось.

Адвокат Александр Бенхин разместил совместное видео с Любовью Успенской, где сообщил, что у нее в семье сейчас все хорошо. 

В интервью юрист заметил, что наследница исполнительницы страдает от психического заболевания: «Врачи поставили Плаксиной диагноз — хронический шизофреноподобный психоз. По сути она не отдает отчета своим действиям». Вполне возможно, что шокирующие откровения Татьяны вызваны ее проблемами со здоровьем.

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03 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Persona Stars, Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru, @alexschengen, @uspenskayalubov_official/Instagram
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Любовь Успенская

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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