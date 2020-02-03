Ирина Шейк лишила дара речи, появившись в нюдовом боди и платье-сетке

Кусай локти, Брэдли Купер, и смотри, в каком откровенном и стильном наряде твоя экс-возлюбленная появилась на афтепати премии BAFTA в Лондоне.

34-летняя Ирина Шейк хоть и чувствовала себя в детстве мальчиком, но с ролью девушки она справляется куда лучше. Модель пришла на вечеринку British Vogue x Tiffany & Co после премии BAFTA в наряде, от которого просто невозможно оторвать глаз.

Экс-возлюбленная Роналду и Купера выбрала сверкающее сетчатое платье в пол и нюдовое боди. Смотри, мол, Брэдли, что ты потерял!

И, кстати, в отличие от своего бывшего гражданского супруга и отца ее дочери Леа, который сидел на BAFTA с очень скучающим выражением лица, Ирина просто блистала на афтепати в лондонском ночном клубе Annabel's и веселилась в компании других гостей. Например, красавицы Виктории Бекхэм, которая выбрала для мероприятия брючный костюм молочного цвета.

На вечеринке также был и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, которому Шейк и рассказала о непростом детстве и кризисе самоопределения, а также о расставании с Брэдли Купером.