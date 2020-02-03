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Ирина Шейк лишила дара речи, появившись в нюдовом боди и платье-сетке

Кусай локти, Брэдли Купер, и смотри, в каком откровенном и стильном наряде твоя экс-возлюбленная появилась на афтепати премии BAFTA в Лондоне.

34-летняя Ирина Шейк хоть и чувствовала себя в детстве мальчиком, но с ролью девушки она справляется куда лучше. Модель пришла на вечеринку British Vogue x Tiffany & Co после премии BAFTA в наряде, от которого просто невозможно оторвать глаз.

Экс-возлюбленная Роналду и Купера выбрала сверкающее сетчатое платье в пол и нюдовое боди. Смотри, мол, Брэдли, что ты потерял!

И, кстати, в отличие от своего бывшего гражданского супруга и отца ее дочери Леа, который сидел на BAFTA с очень скучающим выражением лица, Ирина просто блистала на афтепати в лондонском ночном клубе Annabel's и веселилась в компании других гостей. Например, красавицы Виктории Бекхэм, которая выбрала для мероприятия брючный костюм молочного цвета.

На вечеринке также был и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, которому Шейк и рассказала о непростом детстве и кризисе самоопределения, а также о расставании с Брэдли Купером.

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03 февраля 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Ирина Шейк

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13 комментариев Добавить комментарий
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  • Нашу Ирку все мужики позажимали. Не здря платье надела))))

  • Платье неудачное, совершенно не сексуальное , хотя Ирина сама секс ходячий)

  • Над было ей на саму премию тоже придти, интересно было бы посмотреть на выражение лица Бредли)) после такого скучающего

  • Чет она живот забыла втянуть

  • Выглядит измождённой и постаревшей.

  • Плохо, потому что плохо и сиротливо. Платье не секси, а дешёвое.

  • Ну не идёт ей закос под Хейли, не идёт!Ира оставайтесь собой!

  • Че то эта рыбацкая сетка не нравится, помню надевала Ирина блестящее золотое платье, вот в нем она была как статуэтка и без пошлости.

  • Да ну.. Пошлость. Похоже на крик отчаяния одинокой женщины в поиске.

  • Обычно у Ирины красивые наряды. Но это платье ужасное и её не идет.

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Правильно она сказала: что много лишнего у наших женщин вкручено в голову. Только посмотрите на комментарии: она выглядит старше своих лет. Что за ерунда? Ей 46 лет! Как она должна выглядеть? Гладкой, как после утюга, с девичьей грудью от подбородка и идеальными нежными руками 18-летней девицы? Насколько сильно вбито в нас, что женщина должна законсервироваться в 30 лет и оставаться без изменений? Висит - отрежь, съехало - подтяни, сдулось - накачай... Да, внешность у нее на любителя и всегда такой была. Но она естественна, в хорошей физической форме, энергична и все время в движении. Чем не отличный результат в 46? Все, кто так уверенно тут пишет, что она стара в свои 46, пусть предоставят фото своих 46 без пластики и в лучшей форме. Как у нас любят осуждать за внешность, это кошмар. Причем всех: и наших, и не наших. Добрее надо быть, товарищи.
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