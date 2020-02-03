Саша Зверева отменила пышную свадьбу

«Мы решили создать этот чудесный день только для нас! Только я и он! И наши дети! Потом, правда, добавились родители. Мы арендовали красивейшее ранчо в самом моем любимом городке Калифорнии! С виноградниками, апельсиновыми деревьями, садом, бассейном... Для нашего узкого круга близких и любимых людей мы все равно наполним этот день потрясающими декорациями, калифорнийскими огнями, цветочными композициями, изысканной кухней», — объяснила Зверева.



Она полностью изменила дизайн свадебного платья, ведь ей совершенно разонравилась идея надеть длинную фату и шлейф. Обручальное кольцо тоже будет другим — Дэн подарит невесте украшение с еще более крупными бриллиантами. «Я решила так: маленькие элегантные колечки он всегда успеет подарить мне на другие события — и я буду менять их композиции. Но тут дата весомая — и украшение пусть будет весомым. Так решила моя внутренняя Саша», — разоткровенничалась Зверева.



Думаете, невеста жениху ничего особенного не подарит? Как бы не так. «Зато каааакой подарок я готовлю Дэну — он вообще не догадывается», — призналась девушка.



Многие решили, что сюрпризом станет беременность Саши. В Сети уверены, что она находится в интересном положении. Правда, сама красавица отнекивается и заявляет, что о прибавлении в семействе говорить пока рано. Поверим на слово!



Церемония будет проходить два дня в интимной обстановке и только «для своих».