Саша Зверева отменила пышную свадьбу

Личная жизнь Саши Зверевой больше напоминает американскую романтическую комедию с неизменно хорошей концовкой. Переезд в США с детьми, встреча с мужчиной своей мечты, яркие и незабываемые сюрпризы, которые устраивает ей Дэн. Подписчицы многодетной мамы даже завидовать ей толком не могут, настолько ее история любви необычна и трогательна.
Весной 2019-го Дэн сделал Саше предложение, и они вовсю стали готовиться к свадьбе.
Зверева, привыкшая жить в сказке наяву, и главный день своей жизни решила сделать тоже сказочным. Она планировала сменить как минимум три платья, собрать огромное количество гостей и провести торжество так, как не снилось даже Волочковой.
Однако чем ближе дата Х, тем тяжелее справляться со стрессом и проблемами. 3 февраля Саша Зверева призналась, что вместе с женихом решила отменить пышную свадьбу, о которой так мечтала. Об этом красавица поведала в своем Инстаграме.
«Да, отменили в этом году вот ту пышную, с глэмпингом (это новый вид палаточного глэм-лагеря, где устанавливаются красивые шатры с большими кроватями внутри, коврами и прочим люксом), со сменой 4-х аутфитов, с гостями количеством за 150 человек... Так мы планировали сделать, когда в Северной Калифорнии наступит тепло», — поведала Саша.
Все шло по плану, однако затем Зверева почувствовала, что нуждается в чем-то другом. «Я сказала Дэну: ''Нет, я не готова делать это так, как мы запланировали. В этом году это будет некомфортно. Мне нужно уединение и мой маленький мир''. Без лишних вопросов мужчина принял мою позицию, мы обсудили перенос торжества на год», — призналась невеста.
В то же время она понимала: для ее жениха очень важно, чтобы любимая носила его фамилию и как можно скорее стала его единственной — официально.
«Мы решили создать этот чудесный день только для нас! Только я и он! И наши дети! Потом, правда, добавились родители. Мы арендовали красивейшее ранчо в самом моем любимом городке Калифорнии! С виноградниками, апельсиновыми деревьями, садом, бассейном...
Для нашего узкого круга близких и любимых людей мы все равно наполним этот день потрясающими декорациями, калифорнийскими огнями, цветочными композициями, изысканной кухней», — объяснила Зверева.
Она полностью изменила дизайн свадебного платья, ведь ей совершенно разонравилась идея надеть длинную фату и шлейф. Обручальное кольцо тоже будет другим — Дэн подарит невесте украшение с еще более крупными бриллиантами. «Я решила так: маленькие элегантные колечки он всегда успеет подарить мне на другие события — и я буду менять их композиции. Но тут дата весомая — и украшение пусть будет весомым. Так решила моя внутренняя Саша», — разоткровенничалась Зверева.
Думаете, невеста жениху ничего особенного не подарит? Как бы не так. «Зато каааакой подарок я готовлю Дэну — он вообще не догадывается», — призналась девушка.
Многие решили, что сюрпризом станет беременность Саши. В Сети уверены, что она находится в интересном положении. Правда, сама красавица отнекивается и заявляет, что о прибавлении в семействе говорить пока рано. Поверим на слово!
Церемония будет проходить два дня в интимной обстановке и только «для своих».
Кольца жениха и невесты будет выносить сын Саши Лева и, как и все гости праздника, мальчик будет украшен аксессуарами из живых цветов. После официальной части (которая пройдет совсем не официально), семья молодоженов проведет пару дней на природе за совместной готовкой, просмотром фильмов под открытым небом, ужинами в саду под звездами и общением с океаном. Согласитесь, план чудесный!
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