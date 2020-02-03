В день 38-летия Веры Брежневой в Сети появилось ее романтическое фото с мужем Константином Меладзе

3 февраля Вера Брежнева празднует день рождения. Певице исполнилось 38 лет. В честь этого события в Сети появился снимок певицы и ее супруга, на котором они счастливы и влюблены.

3 февраля Вера Брежнева празднует 38-летие. Это памятное событие певица отметила особенным постом в своем Инстаграме, где порассуждала о времени и о том, что в жизни считает для себя главным. Не последнее место в ней занимает любовь, которая, как пела сама Брежнева, «спасет мир».



«Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Качественно и осознанно.

Щедро делиться ею с теми, кто принимает. Дорожить близкими, заботиться о своей семье. Не тратить время на то, что не приносит удовольствия», — сообщила артистка.

Примечательно, что Константин Меладзе, супруг Веры, не оставил без внимания важный праздник любимой жены. В аккаунте его продюсерского центра MeladzеMusic появился совместный снимок супругов. На солнечной летней фотографии Вера и Константин держатся за руки. Продюсер ведет певицу за собой, и оба лучезарно улыбаются в камеру.

Поклонники поздравили певицу с днем рождения и оставили ей множество теплых пожеланий: «Оставайтесь такой же яркой! Солнечной и задорной! Озаряйте мир! Вдохновляйте нас на жизнь своими песнями! Любим вас!», «Поздравляю с днем рождения! Счастья здоровья и успеха в дальнейшем».

Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает Вере Брежневой всего наилучшего!