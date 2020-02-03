Дарья Мороз поделилась стильной, но пугающей фотографией с 9-летней дочерью

36-летняя актриса выложила новый снимок с Аней. Фотограф оригинально изобразила единение матери и ребенка, но не все фолловеры оценили замысел.

В Инстаграме Дарья Мороз появилось новое фото с ее дочерью от Константина Богомолова. Актриса позирует с 9-летней Аней, голова которой выглядывает из ее пальто. Одной рукой Дарья держится за свою щеку, а второй касается лица дочери.

«Дочь — в школу, мама — на репетицию. Кто придумал делать это все с утра?» — обратилась Мороз к подписчикам.

Фолловеры согласились, что утренние дела не приносят никакого удовольствия и даже предположили, что ранние подъемы придумали «вредители» и «жаворонки, которым не спится», а обычные смертные вынуждены из-за этого страдать.

Пользователи были единодушны в вопросе утренних дел, а вот насчет оригинального кадра их мнения разделились. Многие отметили креативность и позитивный посыл снимка: «Фото наикрутейшее!», «Одно целое», «О, какая прекрасная интерпретация чуда рождения и связи мамы и ребенка», «Мамина доча, один в один».

1 2 3 ... 10 Дарья Мороз с дочерью снялись для журнала OK!

Некоторым фолловерам снимок показался скорее странным, чем милым: «Мама-кенгуру?», «Что-то перекреативили», «Слов нет... В первый момент даже испугалась». А вы что скажете?