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Дарья Мороз поделилась стильной, но пугающей фотографией с 9-летней дочерью

36-летняя актриса выложила новый снимок с Аней. Фотограф оригинально изобразила единение матери и ребенка, но не все фолловеры оценили замысел.

В Инстаграме Дарья Мороз появилось новое фото с ее дочерью от Константина Богомолова. Актриса позирует с 9-летней Аней, голова которой выглядывает из ее пальто. Одной рукой Дарья держится за свою щеку, а второй касается лица дочери.

«Дочь — в школу, мама — на репетицию. Кто придумал делать это все с утра?» — обратилась Мороз к подписчикам.

Фолловеры согласились, что утренние дела не приносят никакого удовольствия и даже предположили, что ранние подъемы придумали «вредители» и «жаворонки, которым не спится», а обычные смертные вынуждены из-за этого страдать.

Пользователи были единодушны в вопросе утренних дел, а вот насчет оригинального кадра их мнения разделились. Многие отметили креативность и позитивный посыл снимка: «Фото наикрутейшее!», «Одно целое», «О, какая прекрасная интерпретация чуда рождения и связи мамы и ребенка», «Мамина доча, один в один».

Некоторым фолловерам снимок показался скорее странным, чем милым: «Мама-кенгуру?», «Что-то перекреативили», «Слов нет... В первый момент даже испугалась». А вы что скажете?

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03 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @d_moroz/Instagram
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Дарья Мороз

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Гость 2020-01-31 16:42:00
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Правильно она сказала: что много лишнего у наших женщин вкручено в голову. Только посмотрите на комментарии: она выглядит старше своих лет. Что за ерунда? Ей 46 лет! Как она должна выглядеть? Гладкой, как после утюга, с девичьей грудью от подбородка и идеальными нежными руками 18-летней девицы? Насколько сильно вбито в нас, что женщина должна законсервироваться в 30 лет и оставаться без изменений? Висит - отрежь, съехало - подтяни, сдулось - накачай... Да, внешность у нее на любителя и всегда такой была. Но она естественна, в хорошей физической форме, энергична и все время в движении. Чем не отличный результат в 46? Все, кто так уверенно тут пишет, что она стара в свои 46, пусть предоставят фото своих 46 без пластики и в лучшей форме. Как у нас любят осуждать за внешность, это кошмар. Причем всех: и наших, и не наших. Добрее надо быть, товарищи.
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