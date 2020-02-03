5-летняя Алиса Юнусова заявила, что у нее есть бойфренд

После возвращения из Коста-Рики, где Алиса Юнусова отдыхала вместе со своей бабушкой Симоной и всей их большой семьей, девочка воссоединилась с мамой Аленой Шишковой. Модель уже опубликовала несколько фото и видео с наследницей и поделилась любопытными фактами о ней.
Так, в небольшом видео в инстаграм-историях Алиса внезапно озвучила, что у нее уже появился кавалер.
«С кем вы будете, дорогая Алиса Юнусова, встречать 14 февраля?» — поинтересовалась Алена. Девочка ответила, что останется с мамой. На что Шишкова спросила, нет ли у дочери молодого человека. «Есть», — уверенно сообщила Алиса, весело улыбаясь в камеру.
Услышав это внезапное откровение, Алена даже прервала съемку. Видимо, она не ожидала услышать нечто подобное от 5-летней дочери. Но уже в следующем ролике мама предстала безмятежно улыбающейся. В самом деле, беспокоиться нет причин. Просто, возможно, у Алисы уже появился приятель в детском саду.
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