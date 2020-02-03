5-летняя Алиса Юнусова заявила, что у нее есть бойфренд

После возвращения из Коста-Рики, где Алиса Юнусова отдыхала вместе со своей бабушкой Симоной и всей их большой семьей, девочка воссоединилась с мамой Аленой Шишковой. Модель уже опубликовала несколько фото и видео с наследницей и поделилась любопытными фактами о ней.



Так, в небольшом видео в инстаграм-историях Алиса внезапно озвучила, что у нее уже появился кавалер.