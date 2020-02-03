3 февраля в Инстаграме Нелли Ермолаевой появился новый откровенный пост. Знаменитость посетовала, что в соцсетях люди показывают только позитивную, яркую, в общем, лучшую сторону своей жизни. Ермолаева честно поведала о череде неудач и на своем примере показала, что за красивой картинкой зачастую скрываются ошибки и промахи.
Нелли призналась, что за последний месяц с ней произошло много неприятностей: «Я теперь бывшая жена, у меня разбился телефон, умер хомяк, после расставания с Кириллом я потеряла общение с некоторыми друзьями, слетел один крутой проект».
Ермолаева отметила, что в такой ситуации могла бы уйти в депрессию, но вместо того, чтобы отчаяться и сдаться, она продолжает радоваться жизни и много работать. Знаменитость уверена, что «все будет круто», и призывает фолловеров так же относиться ко всем неудачам.
Подписчицы поддержали Нелли и оставили сотни мотивирующих комментариев: «У тебя все будет», «Главное не опускать руки и двигаться только вперед!», «Все будет супер, милая! Ты трудяга и супервумен», «Ты большая умница, держись!»
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