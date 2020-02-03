3 февраля в Инстаграме Нелли Ермолаевой появился новый откровенный пост. Знаменитость посетовала, что в соцсетях люди показывают только позитивную, яркую, в общем, лучшую сторону своей жизни. Ермолаева честно поведала о череде неудач и на своем примере показала, что за красивой картинкой зачастую скрываются ошибки и промахи.

Нелли призналась, что за последний месяц с ней произошло много неприятностей: «Я теперь бывшая жена, у меня разбился телефон, умер хомяк, после расставания с Кириллом я потеряла общение с некоторыми друзьями, слетел один крутой проект».