«Стала бывшей женой, разбился телефон, умер хомяк»: Нелли Ермолаеву преследует череда неудач

33-летняя Нелли Ермолаева старается быть с подписчиками максимально откровенной. Знаменитость поведала о своей жизни, которая оказалась далеко не идеальной.

3 февраля 2020 · Текст: · Фото:

3 февраля в Инстаграме Нелли Ермолаевой появился новый откровенный пост. Знаменитость посетовала, что в соцсетях люди показывают только позитивную, яркую, в общем, лучшую сторону своей жизни. Ермолаева честно поведала о череде неудач и на своем примере показала, что за красивой картинкой зачастую скрываются ошибки и промахи.

Нелли призналась, что за последний месяц с ней произошло много неприятностей: «Я теперь бывшая жена, у меня разбился телефон, умер хомяк, после расставания с Кириллом я потеряла общение с некоторыми друзьями, слетел один крутой проект».

Ермолаева отметила, что в такой ситуации могла бы уйти в депрессию, но вместо того, чтобы отчаяться и сдаться, она продолжает радоваться жизни и много работать. Знаменитость уверена, что «все будет круто», и призывает фолловеров так же относиться ко всем неудачам.

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Подписчицы поддержали Нелли и оставили сотни мотивирующих комментариев: «У тебя все будет», «Главное не опускать руки и двигаться только вперед!», «Все будет супер, милая! Ты трудяга и супервумен», «Ты большая умница, держись!»

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