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Наталья Ветлицкая ответила на критику первого после перерыва выступления и заявила, что возрастные изменения ее обошли

Возвращение на сцену принесло Наталье Ветлицкой не только восторженные отзывы поклонников, но и волну критики. Хейтеры выразили свое мнение о фигуре, прическе и голосе певицы, но звезда быстро поставила их на место.

Наталья Ветлицкая выступила вместе с экс-возлюбленным Дмитрием Маликовым на концерте в честь его 50-летия. 31 января «Крокус Сити Холл» взорвался аплодисментами, посвященными возвращению секс-символа 1990-х на эстраду. Спустя пару дней Наталья столкнулась с волной критики. Артистка не стала церемониться с подписчиками и жестко ответила на все их замечания.

«Прям какое-то нашествие одержимых моими волосами. Люди, спасайте, цунами не за горами!» — написала певица в ответ на обсуждение ее розовых прядей.  

Подписчику, обратившему внимание на орфографическую ошибку, Ветлицкая написала «Брысь под лавку», а комментарии о том, что она поправилась, оставила без ответа и попросту начала блокировать хейтеров. «Инста — это мрак, конечно, адское местечко. Говорят, нынче новолуние, вот и набежали», — подытожила певица. 

Спустя два дня Ветлицкая выложила пост, в котором объяснила природу самых ужасных человеческих поступков. По мнению певицы, все дело в страхе. Она призвала подписчиков осознать, чего они бояться, и стать свободными. В комментариях у знаменитости спросили, как перебороть кризис 45 лет, но Ветлицкая уверила, что с таким не сталкивалась: «Я как-то не заметила у себя никакого возрастного кризиса. Ну а страх — это общечеловеческая проблема, не только ваша. Основной корень заключается в страхе смерти. Из него растут все остальные. Могу вам порекомендовать медитацию».

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03 февраля 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @n_vetlitskaya/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, 1 канал/YouTube.com
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Наталья Ветлицкая

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Посмотрите выше на триумфальное выступление Шакиры, поет вживую, зажигает и выкладывается по полной. Да, на 10 лет моложе, но тож не девочка, а выглядит круто.А тут просто достали из шкафа старую красивую куклу, которая когда-то была хороша, и фанеру включили. Наталья, вы для своего возраста неплохо выглядите, но может ради "триумфального возвращения" можно было вживую разок спеть ?

  • Фу какая она мразотная

  • Не сравнивайте Шакиру и Ветлу. Натаха-ленивая недопевица, сбитый лётчик.. ее время прошло.

  • я очень ее любила в 90х, лучше бы она оставалась тем волшебным воспоминанием

  • Поливала Россию и русских грязью, а как припекло, все туда же, деньги зарабатывать. Видела ее выступление, жуть, даже в фанеру не попадала

  • Нужно уметь адекватно принимать критику и с достоинством отвечать хейтером,а если она собирается и дальше зубоскалить и грубить,то лишится и последних поклонников.

  • Хамоватая она дамочка

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Странно читать комментарии о том что она плохо выглядит и фразы типо «что же с ней стало», с нами со всеми это станет. Это жизнь. И выглядит она прекрасно, учитывая возраст. Другой вопрос что все понимают- её «творчество» держалось исключено на внешности и на деньгах обеспеченных мужчин. И конечно же безголосая, но красивая и эффектная в 20/30 лет во времена когда хотелось чего-то нового и яркого на фоне Пугачевой это одно, но безголосая и пытающаяся быть эффективной в 50, когда люди уже пресыщены яркостью и начинают искать качество даже в поп музыке, это другое. Я не эйджист, а даже наоборот. Но она не певица. Ей стоило остаться символом 90-ых, глотком воздуха, новизны и стиля во времена серости и безнадёги. А так это возвращение... подзаработать разве что. Но не триумф уж точно.
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