Наталья Ветлицкая ответила на критику первого после перерыва выступления и заявила, что возрастные изменения ее обошли

Возвращение на сцену принесло Наталье Ветлицкой не только восторженные отзывы поклонников, но и волну критики. Хейтеры выразили свое мнение о фигуре, прическе и голосе певицы, но звезда быстро поставила их на место.

Наталья Ветлицкая выступила вместе с экс-возлюбленным Дмитрием Маликовым на концерте в честь его 50-летия. 31 января «Крокус Сити Холл» взорвался аплодисментами, посвященными возвращению секс-символа 1990-х на эстраду. Спустя пару дней Наталья столкнулась с волной критики. Артистка не стала церемониться с подписчиками и жестко ответила на все их замечания.

«Прям какое-то нашествие одержимых моими волосами. Люди, спасайте, цунами не за горами!» — написала певица в ответ на обсуждение ее розовых прядей.

Подписчику, обратившему внимание на орфографическую ошибку, Ветлицкая написала «Брысь под лавку», а комментарии о том, что она поправилась, оставила без ответа и попросту начала блокировать хейтеров. «Инста — это мрак, конечно, адское местечко. Говорят, нынче новолуние, вот и набежали», — подытожила певица.

Спустя два дня Ветлицкая выложила пост, в котором объяснила природу самых ужасных человеческих поступков. По мнению певицы, все дело в страхе. Она призвала подписчиков осознать, чего они бояться, и стать свободными. В комментариях у знаменитости спросили, как перебороть кризис 45 лет, но Ветлицкая уверила, что с таким не сталкивалась: «Я как-то не заметила у себя никакого возрастного кризиса. Ну а страх — это общечеловеческая проблема, не только ваша. Основной корень заключается в страхе смерти. Из него растут все остальные. Могу вам порекомендовать медитацию».