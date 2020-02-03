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«Я его приняла внутрь себя»: Наталья Синдеева призналась, что у нее диагностировали рак груди

О страшном диагнозе генеральный директор телеканала «Дождь» рассказала в программе «Синдеева». По словам Натальи, у нее обнаружили онкологическое заболевание в конце декабря прошлого года.
Наталья Синдеева

На днях гостьей нового выпуска программы «Синдеева» на канале «Дождь» стала журналистка и автор книги «Победить рак» Катерина Гордеева. В ходе программы Наталья сообщила о своем диагнозе и добавила, что опухоль у нее обнаружили случайно — когда делали маммографию. Ей диагностировали рак груди второй стадии.

«Я его приняла внутрь себя, поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться», — с иронией сообщила Синдеева.
Наталья Синдеева
Наталья Синдеева с детьми: Лукой и Александрой

Наталья не стала скрывать правду о своем заболевании от родных и коллег. Сначала она рассказала близкому кругу родственников, а затем собрала сотрудников и поведала им о состоянии своего здоровья.

«Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали, мы быстро удалили», — цитирует Синдееву РБК. В настоящее время генеральный директор «Дождя» готовится к радиотерапии.

  • Наталья Синдеева
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    Наталья Синдеева призналась, что у нее обнаружили онкологическое заболевание
    Смотреть галерею

Напомним, что Наталья Синдеева является основным владельцем и генеральным директором медиахолдинга «Дождь». Она воспитывает двух детей: Луку от ресторатора Джамиля Асфари и Александру, рожденную в союзе с бизнесменом Александром Винокуровым.

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03 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @sindeeva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Наталья Синдеева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Наталье желаю полностью победить болезнь. Светлый, добрый, умный человек. Благодарю за отличный телеканал.

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