«Я его приняла внутрь себя»: Наталья Синдеева призналась, что у нее диагностировали рак груди

О страшном диагнозе генеральный директор телеканала «Дождь» рассказала в программе «Синдеева». По словам Натальи, у нее обнаружили онкологическое заболевание в конце декабря прошлого года.

На днях гостьей нового выпуска программы «Синдеева» на канале «Дождь» стала журналистка и автор книги «Победить рак» Катерина Гордеева. В ходе программы Наталья сообщила о своем диагнозе и добавила, что опухоль у нее обнаружили случайно — когда делали маммографию. Ей диагностировали рак груди второй стадии.

«Я его приняла внутрь себя, поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться», — с иронией сообщила Синдеева.

Наталья Синдеева с детьми: Лукой и Александрой

Наталья не стала скрывать правду о своем заболевании от родных и коллег. Сначала она рассказала близкому кругу родственников, а затем собрала сотрудников и поведала им о состоянии своего здоровья.

«Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали, мы быстро удалили», — цитирует Синдееву РБК. В настоящее время генеральный директор «Дождя» готовится к радиотерапии.



1 2 3 ... 10 Наталья Синдеева призналась, что у нее обнаружили онкологическое заболевание

Напомним, что Наталья Синдеева является основным владельцем и генеральным директором медиахолдинга «Дождь». Она воспитывает двух детей: Луку от ресторатора Джамиля Асфари и Александру, рожденную в союзе с бизнесменом Александром Винокуровым.