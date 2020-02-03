«Куда мне с барыней тягаться?»: Наталья Поклонская ответила на насмешку Ксении Собчак

2 февраля Наталья Поклонская поделилась кадрами своей «голливудской» фотосессии. На снимках депутата практически не узнать — яркий макияж, анималистический принт и модные казаки сделали свое дело. Ксения Собчак не удержалась от насмешливого комментария и получила на него ответ.

3 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Мы привыкли видеть Наталью Поклонскую в деловом образе. В Инстаграм она в основном выкладывает фотографии, сделанные на работе: официальные визиты, встречи и заседания. 2 февраля Наталья неожиданно показала снимки, которые могли бы украсить разворот женского журнала.

Легкая укладка, макияж с акцентом на глаза, хищный принт, спрятавшийся за строгим костюмом, и черные казаки мало кого оставили равнодушным. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая не удержалась от комментария.

«Ой, началось! Собчак в телеграм-канале ''Кровавая барыня'' откликнулась на мою фотосессию: ''Поклонская в игривом настроении''. Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой», — ответила ей Наталья.

...

Наталья Поклонская удивила поклонников новыми кадрами с фотосессии

1 из 10

Это не первое столкновение острых на язык знаменитостей. В октябре 2019 года Собчак вынесла «модный приговор» женщинам, работающим в Госдуме. Спустя несколько дней Поклонская заявила, что никогда бы не опустилась до язвительного высказывания о другом человеке.

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633