Мы привыкли видеть Наталью Поклонскую в деловом образе. В Инстаграм она в основном выкладывает фотографии, сделанные на работе: официальные визиты, встречи и заседания. 2 февраля Наталья неожиданно показала снимки, которые могли бы украсить разворот женского журнала.

Легкая укладка, макияж с акцентом на глаза, хищный принт, спрятавшийся за строгим костюмом, и черные казаки мало кого оставили равнодушным. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая не удержалась от комментария.