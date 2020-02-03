Мы привыкли видеть Наталью Поклонскую в деловом образе. В Инстаграм она в основном выкладывает фотографии, сделанные на работе: официальные визиты, встречи и заседания. 2 февраля Наталья неожиданно показала снимки, которые могли бы украсить разворот женского журнала.
Легкая укладка, макияж с акцентом на глаза, хищный принт, спрятавшийся за строгим костюмом, и черные казаки мало кого оставили равнодушным. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая не удержалась от комментария.
«Ой, началось! Собчак в телеграм-канале ''Кровавая барыня'' откликнулась на мою фотосессию: ''Поклонская в игривом настроении''. Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой», — ответила ей Наталья.
Это не первое столкновение острых на язык знаменитостей. В октябре 2019 года Собчак вынесла «модный приговор» женщинам, работающим в Госдуме. Спустя несколько дней Поклонская заявила, что никогда бы не опустилась до язвительного высказывания о другом человеке.
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