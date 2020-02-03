1 февраля дочери Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта исполнилось два года. Утром звездная мама опубликовала трогательный пост с поздравлением и заинтриговала всех упоминанием запланированной по случаю торжества вечеринки: «Это будет настоящее безумие, не могу дождаться».
Кайли не обманула. Семейство Кардашьян славится своим умением устраивать невероятные вечеринки, а день рождения Сторми стал очередным тому подтверждением. Дженнер решила повторить формат первого дня рождения и возродила «Стормилэнд» — парк развлечений имени дочери.
На входе была установлена огромная надувная голова с открытым ртом, в который нужно было зайти, чтобы оказаться внутри. На фото с праздника Сторми совсем не выглядит испуганной в отличие от интернет-пользователей, увидевших всю эту «красоту» в Интернете.
Подписчикам стало не по себе от этих кукол: «Как-то жутко», «Меня одну пугают эти огромные головы?», «Ей будет стыдно, когда она повзрослеет и увидит этот кошмар», «Теперь они будут ей сниться в страшных снах!»
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