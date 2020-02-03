На входе была установлена огромная надувная голова с открытым ртом, в который нужно было зайти, чтобы оказаться внутри. На фото с праздника Сторми совсем не выглядит испуганной в отличие от интернет-пользователей, увидевших всю эту «красоту» в Интернете.