В Сети обсуждают жутких надувных кукол с лицом 2-летней дочери Кайли Дженнер, установленных в честь ее дня рождения

Кайли Дженнер закатила грандиозную вечеринку по случаю двухлетия Сторми. Звездная мама построила целый парк развлечений, посвященный дочери. Пользователи оценили королевский размах и оригинальный формат мероприятия, но надувные куклы с лицом именинницы показались им пугающими.

3 февраля 2020 · Текст: · Фото:

1 февраля дочери Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта исполнилось два года. Утром звездная мама опубликовала трогательный пост с поздравлением и заинтриговала всех упоминанием запланированной по случаю торжества вечеринки: «Это будет настоящее безумие, не могу дождаться».

Кайли не обманула. Семейство Кардашьян славится своим умением устраивать невероятные вечеринки, а день рождения Сторми стал очередным тому подтверждением. Дженнер решила повторить формат первого дня рождения и возродила «Стормилэнд» — парк развлечений имени дочери.

На входе была установлена огромная надувная голова с открытым ртом, в который нужно было зайти, чтобы оказаться внутри. На фото с праздника Сторми совсем не выглядит испуганной в отличие от интернет-пользователей, увидевших всю эту «красоту» в Интернете.

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Кайли Дженнер возродила парк разлечений имени Сторми

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Подписчикам стало не по себе от этих кукол: «Как-то жутко», «Меня одну пугают эти огромные головы?», «Ей будет стыдно, когда она повзрослеет и увидит этот кошмар», «Теперь они будут ей сниться в страшных снах!»

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Комментарии

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  • Голова с огромным ртом выглядит устрашающе, сама девочка такого интересно не испугалась?
  • Ну хоть не на деньги налогоплательщиков, как некоторые псевдоселебы свои свадьбы устраивают.
  • Деньги есть а вкуса нет. И я не только про праздник.

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